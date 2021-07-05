Актриса Любовь Толкалина поделилась, как провела отпуск у родителей в Рязанской области

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5 июля 2021, 16:25 Источник: Инстаграм Любови Толкалиной

Любовь Толкалина, фото: vk.com/tolkalinaliuba

Родина актрисы театра и кино Любови Толкалиной - Рязанская область. Сейчас актриса живёт и работает в Москве, и как только у неё появляются свободные дни, навещает родителей. Толкалина опубликовала фото, как провела отпуск на Рязанщине, в деревне.

Некоторые поклонники пустили слюнки, увидев, какой завтрак был у Толкалиной в деревне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)



"Мой завтрак сегодня. Савватемская валюта. луговая клубника. Мамина забота. самая душистая и душевная. целебная. символ лета", - рассказала актриса.

"Да, очень вкусная луговая клубника. А какое варенье!!!! А компот!!! Все трюфели Франции, мидии Италии, Испании и т. д. и т.п. - меркнут перед нашим богатством природы", "Я поеду во вторник. Никогда в жизни не ела эту клубнику. Спасибо что запостили", "С молоком и сахаром взбитая земляника очень вкусна", - пишут подписчики в комментариях.

Ещё актриса любит плавать в холодной воде. У Любови Толкалиной - идеальная фигура. Она смело публикует в соцсети фото без одежды. Так несколько дней назад она разместила снимок со спины. звезда запечатлена даже без купальника. "Пытайтесь, пытайтесь повторить!!!! Лето! горячими пятками по горячей земле. иначе зачем еще ездить в деревню", - призвала Толкалина.

Хейтеры раскритиковали актрису за фото без одежды. На что она ответила: "По итогам 2 голых фотографических карточек, так всколыхнувших мох на аудитории, и разъяснительных эфиров, приняты и осмыслены негативные комментарии в мой адрес, и сегодня я готова сказать искреннее спасибо всем, кто их написал"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

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