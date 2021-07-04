Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин показали новый дом своего сына Василия и его возлюбленной Дарьи
4 июля 2021, 21:47
Певица Наталья Сенчукова и солист группы "Дюна" Виктор Рыбин вырастили сына-красавца. Родители Василия опубликовали видео и показали, какой дом появился у сына и его избранницы Дарьи. Для семьи это событие. "Новоселье", - торжественно объявил Василий Рыбин.
Дом большой, красивый, вокруг - аккуратные дорожки, зелень, цветы. Сенчукова и Рыбин вперые побывали в доме сына. Для этого радостного события девушка Василия Дарья испекла торт.
"И по этому поводу Дашутка забалабасила нам «Наполеон»", — объявил Виктор Рыбин. Дарья скромно добавила: "Три килограмма счастья". Мама Васи Наталья Сенчуковв призналась, что еле держит торт. Знаменитости показали только дом снаружи.
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