Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин показали новый дом своего сына Василия и его возлюбленной Дарьи

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4 июля 2021, 21:47

Василий Рыбин, фото из Вконтакте

Певица Наталья Сенчукова и солист группы "Дюна" Виктор Рыбин вырастили сына-красавца. Родители Василия опубликовали видео и показали, какой дом появился у сына и его избранницы Дарьи. Для семьи это событие. "Новоселье", - торжественно объявил Василий Рыбин.

Дом большой, красивый, вокруг - аккуратные дорожки, зелень, цветы. Сенчукова и Рыбин вперые побывали в доме сына. Для этого радостного события девушка Василия Дарья испекла торт.

"И по этому поводу Дашутка забалабасила нам «Наполеон»", — объявил Виктор Рыбин. Дарья скромно добавила: "Три килограмма счастья". Мама Васи Наталья Сенчуковв призналась, что еле держит торт.

Знаменитости показали только дом снаружи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)

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