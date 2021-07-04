Представитель МакSим подтвердила, что игумен Лука является духовником певицы

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4 июля 2021, 18:36

Представитель певицы Марины Абросимовой, известной по сценическому имени МакSим, в воскресенье вечером рассказала, что артистка до сих пор не пришла в сознание. По словам Яны Богушевской, пиар-директора исполнительницы, состояние МакSим стабильно тяжелое.

"Комсомольская правда" ранее на своем сайте опубликовала интервью духовника 83-летней Марины Абросимовой игумена Луки (Степанова). Священник назвал слухами сообщения СМИ о том, что Марина без сознания. Духовник сказал, что нее "есть сознание".

Яна Богушевская подтвердила, что игумен Лука действительно является духовником МакSим и добавила, что Марина по-прежнему на ИВЛ, из комы ее не выводили, - сообщает РИА Новости.

Яна Богушевская назвала неправдой информацию о том, что артистка находится на лечении в частной больнице и платят за это миллионы.

Марину Абросимову госпитализировали с высокой температурой и поражением легких. Тест на ковид был отрицательный.

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