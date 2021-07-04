Представитель МакSим Яна Богушевская назвала ложью сообщения, что певица лежит в частной клинике за миллионы

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4 июля 2021, 17:22

МакSим, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев globallookpress.com

Яна Богушевская, пиар-директор, представитель певицы МакSим, назвала неправдой информацию о том, что артистка находится на лечении в частной больнице и платят за это миллионы. Яна Богушевская назвала эти сообщения ложью.

"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — сообщила она в Instagram. Яна Богушевская призывала не спекулировать на новостях о певице Марине Максимовой, известной как МакSим. Но слухи появляются разные.

Пиар-директор артистки опровергла слухи о романе МакSим с врачом-неврологом. По словам Богушевской, доктор "помогал Марине после того, как она упала с лошади, занимаясь конкуром", - передает РЕН-ТВ.

Певица МакSим была госпитализирована с высокой температурой и поражением легких, ПЦР-тест у нее был отрицательный.

Артистка введена в медикаментозную кому. Поклонники запустили флэшмоб в поддержку своего кумира.

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