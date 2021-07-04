Бойфренд погибшей Кристины Лисиной считает, что девушке нужен был психолог

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4 июля 2021, 16:59 Источник: СтарХит

Кристина Лисина, фото из соцсети

Бойфренд погибшей Кристины Лисиной Рустам считает, что девушке нужен был психолог. Молодые люди познакомились, когда Кристина снималась в фильмах для взрослых. Рустаму так понравилась девушка, что он не обратил внимание на ее деятельность, они стали жить вместе.

И Лисина вообще перестала сниматься в постельных сценах. Пара жила в Петербурге на съемной квартире. "Мне без разницы, что она делала в прошлом. Если ты любишь человека, то все простишь", - поделился мужчина. По его словам, у них в последние дни с Кристиной все было хорошо.

В отношениях с Рустамом Кристина перестала курить, перестала пить алкоголь. Они три раза в неделю ходили на кроссфит, а остальные дни занимались дома.

Мужчина заботился о возлюбленной. За день до трагедии дал 16,5 тысяч рублей, чтобы она сходила в салон красоты и на шопинг.

Тело Кристины Лисиной 29 июня нашли под окнами многоэтажки. В руке она держала монетку с гравировкой "Ты всегда в моем сердце" и котиком, которую ей подарил Рустам.

Он даже предположить не может, почему любимая решила уйти из жизни. Лисина родом из Красноярского края. Рустам знал, что Кристина — сирота, приемная мама то забирала ее из детдома, то отдавала назад. Он считает, что проблемы с психикой у нее из детства. Он неоднократно предлагал обратиться к психологу, надеясь на помощь специалиста. Кристина не послушалась.

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