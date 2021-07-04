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Бойфренд погибшей Кристины Лисиной считает, что девушке нужен был психолог

, 16:59 Источник: СтарХит

Бойфренд погибшей Кристины Лисиной считает, что девушке нужен был психолог
Кристина Лисина, фото из соцсети

Бойфренд погибшей Кристины Лисиной Рустам считает, что девушке нужен был психолог. Молодые люди познакомились, когда Кристина снималась в фильмах для взрослых. Рустаму так понравилась девушка, что он не обратил внимание на ее деятельность, они стали жить вместе.

И Лисина вообще перестала сниматься в постельных сценах. Пара жила в Петербурге на съемной квартире. "Мне без разницы, что она делала в прошлом. Если ты любишь человека, то все простишь", - поделился мужчина. По его словам, у них в последние дни с Кристиной все было хорошо.

В отношениях с Рустамом Кристина перестала курить, перестала пить алкоголь. Они три раза в неделю ходили на кроссфит, а остальные дни занимались дома.

Мужчина заботился о возлюбленной. За день до трагедии дал 16,5 тысяч рублей, чтобы она сходила в салон красоты и на шопинг.
Тело Кристины Лисиной 29 июня нашли под окнами многоэтажки. В руке она держала монетку с гравировкой  "Ты всегда в моем сердце" и котиком, которую ей подарил Рустам.

Он даже предположить не может, почему любимая решила уйти из жизни. Лисина родом из Красноярского края. Рустам знал, что Кристина — сирота, приемная мама то забирала ее из детдома, то отдавала назад. Он считает, что проблемы с психикой у нее из детства. Он неоднократно предлагал обратиться к психологу, надеясь на помощь специалиста. Кристина не послушалась.

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