Виктор Салтыков вспоминает брак с певицей Ириной Салтыковой: «Она царапала меня как кошка»

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3 июля 2021, 15:12

Виктор Салтыков, фото: vk.com/victor_salt

Певица Ирина Салтыкова почти всегда негативно высказывается в интервью о бывшем муже Викторе Салтыкове. Ей обидно, что Салтыков мало общается с их дочерью Алисой. Оказывается, Виктор Салтыков с ужасом вспоминает брак с первой Ириной. У Салтыкова и вторая жена, с которой он сейчас очень счастлив, Ирина.

В интервью журналисту Антону Красовскому для канала «Антонимы» Салтыков признался, что бывшая супруга его не била, «но царапала как кошка». «У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят», - вспоминает музыкант.

Салтыков уверен, что он был достойным мужем, и каждая женщина, которая потеряла хорошего мужчину, обижена и может говорить всякие гадости после развода.

Виктор Салтыков посетовал, что его жизнь с Ириной была настоящим кошмаром. Сейчас он не хочет и вспоминать о прошлой жизни.

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