Бузова отписалась в соцсетях от всех бывших друзей из «Дома-2»

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2 июля 2021, 23:24 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Участник проектов «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Влад Кадони высказался по поводу того, что Ольга Бузова вычеркнула всех бывших коллег по «цеху» из списка друзей. Как рассказал Влад, недавно Ольга отписалась от всех, кто снимался с ней в шоу о любви. Так она поставила точку в истории своей карьеры в реалити, где снималась целых 17 лет.



Он был в шоке от того, что певица и телеведущая сделала это исподтишка, без объяснения причины, почему решила расчистить свою ленту в соцсетях. Кадони подчеркнул, что всегда был близок с Бузовой и еще два месяца назад был в числе гостей ее дня рождения. Влад обозначил, что в отличие от других, кто просто проигнорирует такую новость, он не собирается идти таким путем.

Поэтому ведущий «Дома-2» решил разоблачить лицемерный поступок Ольги.

Возможно ведущая обиделась, что в проект так радушно приняли Давида Манукяна, который успешно занял ее место. Известно, что с блогером она рассталась в натянутых отношениях.

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