Амурные сплетни: Деми Ловато и Ноа Сайру подогрели слухи о своем романе

2 июля 2021, 23:15 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Уже несколько недель ходят разговоры о романе младшей сестры Майли Сайрус и певицы. Но никаких подтверждений слухам не было. Недавно девушки подогрели сплетни о своем романе: папарацци запечатлели их, держащимися за руки.



Заобщались и сблизились Ноа и Деми во время совместной работы. Девушки записали вместе композицию Easy для проекта исполнительницы Dancing With the Devil... the Art of Starting Over. Случилось это еще в начале апреля, и с тех пор они стали больше проводить времени вместе.

Важно, что 28-летняя певица Деми Ловато недавно совершила каминг-аут. В конце марта она сообщила, что идентифицирует себя как небинарную персону и просила обращаться к ней местоимением «они». В одном из интервью Ловато сообщила, что девушка пансексуал, то есть человек, который игнорирует гендерные различия.





