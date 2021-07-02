Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Амурные сплетни: Деми Ловато и Ноа Сайру подогрели слухи о своем романе

, 23:15

Амурные сплетни: Деми Ловато и Ноа Сайру подогрели слухи о своем романе
Фото из открытых источников

Уже несколько недель ходят разговоры о  романе младшей сестры Майли Сайрус и певицы. Но никаких подтверждений слухам не было. Недавно девушки подогрели сплетни о своем романе: папарацци запечатлели их, держащимися за руки.

Заобщались и сблизились Ноа и Деми во время совместной работы. Девушки записали вместе композицию Easy для проекта исполнительницы Dancing With the Devil... the Art of Starting Over. Случилось это еще в начале апреля, и с тех пор они стали больше проводить времени вместе.

Важно, что 28-летняя певица Деми Ловато недавно совершила каминг-аут. В конце марта она сообщила, что идентифицирует себя как небинарную персону и просила обращаться к ней местоимением «они». В одном из интервью Ловато сообщила, что девушка пансексуал, то есть человек, который игнорирует гендерные различия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Сообщения о грядущем отключении системы SWIFT и неминуемом падении финансовых рынков России регулярно и с завидной настойчивостью вбрасываются в информационное пространство нашей страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество