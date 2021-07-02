Как дизайнер Вера Вонг отметила свой день рождения

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2 июля 2021, 16:05 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @verawanggang

Дизайнерше 27 июня исполнилось 72 года. Но собрать всех и отметить «как следует» она решила позже, так как хотела совместить празднование дня рождения и вечеринку в честь завершения Месяца гордости (традиционно в июне проходит ряд мероприятий, посвященный сообществу ЛГБТ+).

Вечеринка состоялась в баре Jimmy во вторник вечером, расположенном на крыше отеля ModernHaus в Сохо. Среди друзей Веры на праздновании появились и коллеги - Кельвин Кляйн и Донна Каран.

Именинница появилась в желтом платье на бретельках и, судя по фотографиям в ее инстаграм-аккаунте, Вонг зажигала на танцполе.

Шампанское гостям подавала официантка в образе Марии-Антуанетты. Угадали всех игристым, которое с недавнего времени выпускается под брендом Веры Вонг.

Также же для Веры пригласили дрэг-артиста Стивена Андраде, который копирует знаменитостей. Вонг является большой поклонницей Шер, и Стивен появился именно в этом образе.

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