Стало известно почему на открытии памятника принцессе Диане не было Кейт Миддлтон

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2 июля 2021, 15:45 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В саду Кенсингтонского дворца 1 июля состоялось торжественное открытие памятника принцессе Диане. Ей в этом году исполнилось бы 60 лет. На церемонии присутствовали сыновья покойной принцессы Уэльской - принц Уильям и принц Гарри.

Как выяснилось, на данном мероприятии изначально хотела быть супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон. Но Кейт и Уильям договорились заранее, что в этот день ей лучше будет остаться дома с детьми. На это были свои причины.

По инсайдерской информации Миддлтон с тремя детьми издалека наблюдала за церемонией открытия, на которой присутствовал ее муж. Остальные члены семьи посетят памятник чуть позже.

«Из уважения к принцам Гарри и Уильяму королевская семья хотела, чтобы речь в этот день шла только о сыновьях Дианы. Не было цели превращать это в крупное публичное событие. Кейт определенно поддерживала Уильяма, хотя физически не присутствовала на открытии. Она очень хотела быть там, но семья решила, что для нее и детей будет лучше остаться дома», — поделился с изданием Us Weekly инсайдер.

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