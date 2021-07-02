Впервые стала мамой: Эмбер Херд рассекретила дочь

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2 июля 2021, 12:48 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @amberheard

В последнее время имя актрисы упоминалось чаще всего именно в связи с продолжающимися судами с Джонни Деппом. Однако Херд дала понять, что за прошедшие четыре года с момента расставания с бывшим мужем жизнь ее «бурлит», и недавно Эмбер стала мамой.

Звезда «Аквамена» поделилась радостной новостью в соцсетях. В ее инстаграм-аккаунте выложен пост с фотографией молодой мамы и малышки, а к ней написан трогательный текст. Девочке дали имя Уна Пейдж. Уна появилась на свет еще 8 апреля от суррогатной матери. Имя отца ребенка актриса не раскрывает и вряд ли когда-нибудь раскроет, так как наследница получила фамилию Эмбер.

Херд задумалась о материнстве еще в 2017 году, едва расставшись с Джонни. Она рассматривала возможность выносить ребенка самостоятельно, однако врачи не давали звезде Голливуда положительных прогнозов, и она решилась на суррогатное материнство.

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