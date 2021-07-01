Аля Саламова стала первой красавицей Москвы в 2021 году. В столице 30 июня выбирали победительницу конкурса красоты «Мисс Москва 2021». 25-й юбилейный конкурс проходил в театре Et Cetera.
Мероприятие вела Оксана Воеводина, ставшая обладательницей титула «Мисс Москва» в 2015 году. На корону претендовали 34 красавиц.
Победительницу выбирали онлайн-голосованием. Але Саламовой удалось очаровать жюри, сообщает СтарХит.
После признания в Москве 23-летняя победительница намерена принять участие в конкурсах «Краса России» и «Мисс Вселенная». По признанию красавицы, еще она хочет «выучить английский язык», с которым у нее пока плохо. Аля уже становилась «Мисс Рублëвской красавицей».
Титул первой вице-мисс завоевала Алёна Пантелеева, второй вице-мисс стала Ирина Пенягина, третьей — Ангелина Хохлова.
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