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1 июля 2021, 22:35

Аля Саламова, фото из соцсети

Аля Саламова стала первой красавицей Москвы в 2021 году. В столице 30 июня выбирали победительницу конкурса красоты «Мисс Москва 2021». 25-й юбилейный конкурс проходил в театре Et Cetera.

Мероприятие вела Оксана Воеводина, ставшая обладательницей титула «Мисс Москва» в 2015 году. На корону претендовали 34 красавиц.

Победительницу выбирали онлайн-голосованием. Але Саламовой удалось очаровать жюри, сообщает СтарХит.

После признания в Москве 23-летняя победительница намерена принять участие в конкурсах «Краса России» и «Мисс Вселенная». По признанию красавицы, еще она хочет «выучить английский язык», с которым у нее пока плохо. Аля уже становилась «Мисс Рублëвской красавицей».

Титул первой вице-мисс завоевала Алёна Пантелеева, второй вице-мисс стала Ирина Пенягина, третьей — Ангелина Хохлова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саламова Аля (@blood_mixturee)

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