Появился трейлер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей в исполнении Билли Портера

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1 июля 2021, 20:34 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Появился первый трейлер новой музыкальной сказки про Золушку. В главной роли кубино-американская певица Камила Кабелло. Фею-крестную в картине сыграл американский актер Билли Портер.

Назначение 51-летнего актера на эту роль вызвало наибольший резонанс у аудитории. Традиционно персонаж феи был женского пола, но в новой интерпретации персонаж стал гендерно нейтральным.

«Меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ. У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово. Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому», - рассказал видение своего персонажа Портер.

В новой версии сказка про Золушку расскажет о жизни бедной девушки со злыми сестрами и мачехой, и как крестная помогает ей воплотить все желания в жизнь. И куда же без судьбоносного бала и принца!

Фильм выйдет в сентябре на Amazon Prime Video.

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