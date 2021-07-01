Появился трейлер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей в исполнении Билли Портера

Появился первый трейлер новой музыкальной сказки про Золушку. В главной роли кубино-американская певица Камила Кабелло. Фею-крестную в картине сыграл американский актер Билли Портер.
Назначение 51-летнего актера на эту роль вызвало наибольший резонанс у аудитории. Традиционно персонаж феи был женского пола, но в новой интерпретации персонаж стал гендерно нейтральным.
«Меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ. У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово. Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому», - рассказал видение своего персонажа Портер.
В новой версии сказка про Золушку расскажет о жизни бедной девушки со злыми сестрами и мачехой, и как крестная помогает ей воплотить все желания в жизнь. И куда же без судьбоносного бала и принца!
Фильм выйдет в сентябре на Amazon Prime Video.
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