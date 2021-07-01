Билл Косби на свободе: суд отпустил обвиненного в изнасилованиях комика

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1 июля 2021, 19:04 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Американского комика Билла Косби освободили из тюрьмы. 83-летний мужчина отбывал срок за сексуальное насилие и уже два года отсидел из десяти. Иски против него подавали более 60 женщин, пять жертв давали показания в суде. Верховный суд Пенсильвании отменил приговор 2018 года, потому что вердикт был вынесен с нарушением закона.

«Я никогда не менял ни свою позицию, ни свою историю. Я всегда настаивал на своей невиновности. Особое спасибо Верховному суду Пенсильвании за верность закону», - прокомментировал свое освобождение в твиттере комик и поблагодарил друзей за поддержку.

В 2018 году в сентябре суд приговорил Косби к десяти годам тюремного заключения. Условия подразумевали, что Билл может подать прошение о досрочном освобождении не ранее, чем через три года лишения свободы. Однако освободили его раньше.

Он отбывал наказание в тюрьме за изнасилование сотрудницы Университета Темпл Андреа Констанд. Сотрудница утверждала, что Косби «накачал» ее снотворным и трижды изнасиловал в своем доме в Филадельфии.

Большая часть обвинений со стороны более 60 женщин была опровергнута защитой.

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