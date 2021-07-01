Им все позволено? Истории пяти звезд-скандалистов

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1 июля 2021, 16:43 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Кого-то слава приводит к заветной мечте о популярности, к благотворительным фондам, а кого-то к скандалам и даже к уголовному кодексу. Как получается, что звезды, с которых, казалось бы, мы должны брать пример оказываются в неподобающем виде?

Это история пяти звезд, чьи судьбы были связаны со скандалом или же испортились напрочь.

Имя звезды сериала «След» Андрея Лаврова с марта месяца красуется в заголовках СМИ. Он стал «злоумышленником». Актер в центре Москвы напал на сотрудника военной инспекции. К тому же он был вооружен холодным оружием и грозился убить военного.

Сотруднику военной автомобильной инспекции удалось спастись. Ему помогли проезжающие мимо полицейские, а Лаврова задержали. Теперь ему инкриминируют статью 119 УК РФ «Угроза убийством».

Актер снимался в кино с 2001 года. Однако самой популярной его ролью стала роль капитана милиции Котова в криминальном сериале о вымышленной спецслужбе «След».

Как выяснилось позже, Лавров был пьян, за свое поведение он отправился под домашний арест.

С именем бывшей участницы Дома-2 Ольгой Бузовой связан не один скандал. И вот на своем концерте в Волгограде, проходившем в рамках фестиваля ParkSeason Fest, певица вышла на сцену нетрезвой и заявила: «Мне 35, и я - дура». Далее она нецензурно общалась и также показала нецензурный жест.

Слушатели певицы были недовольны концертом и общим поведением их кумира. По их словам, она была пьяна и возможно даже находилась под запрещенными препаратами. Однако психиатры употребление Бузовой наркотических веществ отрицают.

Актёр Алексей Панин известен на всю страну своим странным поведением. Уже больше года из-за нелюбви к российскому менталитету актер живет в Испании, однако несколько дней назад вокруг него вновь поднялся шум. В этот раз Панина возмутили насмешки россиян, смотревших на одном из опубликованных в его instagram видео в испачканных штанах. Замечания жутко возмутили артиста, в ответ на критику он выложил в свой блог фотографию голой пятой точки, подписав: «Специально для дебилов, которые на предыдущем видео смотрели только на мою задницу. Отвечаю!!! Грязные штаны там, потому что мы гуляем по Риму и сидим на асфальте там, где мы хотим. Я понимаю, что для российского народонаселения это странно, но тут всем … где ты сидишь, лежишь и что делаешь! Все счастливы и делают что хотят!»





Вот уже несколько месяцев актер Михаил Ефремов сидит в тюрьме за ДТП, повлекшее за собой убийство. Как оказалось, актер был в пьяном состоянии и не мог контролировать свои действия.



Однако по словам нового адвоката Ефремова Петра Хархорина осужденный раскаялся в содеянном и справился с алкогольной зависимостью. Также он отметил изменения во внешности артиста, мол, тот исхудал за месяцы проведения в колонии.

Также адвокат охарактеризовал моральное состояние Ефремова. «Стал намного серьезнее, к нему пришло покаяние — по-настоящему. Это уже внутреннее такое чувство. Когда мы касаемся в разговорах последствий аварии, ему тяжело на эту тему говорить. Считаю, что положительных изменений очень много. Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него пропала. Больше синдром алкогольной зависимости не влияет на его психологическое состояние», — заявил адвокат.

На данный момент адвокаты ходатайствуют о смягчении приговора, ссылавшись на психическое здоровье артиста.

Звезда телесериала «Счастливы вместе» оказалась в эпицентре скандала с наркотиками.

В 2019 году у Натальи Бочкаревой нашли наркотики, недавно звезда прокомментировала этот случай.

В 2019 году звезду поймали в состоянии опьянения, при ней полицейские обнаружили пакетик с кокаином. Пройти медэкспертизу актриса отказалась, но актриса рассказала о случившемся с ней на шоу Первому каналу. В своем instagram она прлкомментировала ситуацию:

«Я знаю, всех вас интересует тот скандал, который внезапно свалился на мою голову. Это нормально. Чтобы вы понимали, я, как и обещала, рассказала свою историю с первой до последней минуты Первому федеральному каналу. Это случилось еще в феврале».

Актрису осудили штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на год и 8 месяцев.

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