Кокорин-младший оправдался за пьяный дебош

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1 июля 2021, 16:19 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

В последний день июньского месяца появилась информация о том, что брат российского футболиста Александра Кокорина задержан за пьяную драку в одном из Московских заведений. Кокорина-младшему грозил арест, а в итоге парень отделался штрафом и в данный момент находится на свободе. Кирилл сообщил, почему не считает себя виноватым, и рассказал как все было на самом деле.



Парень утверждает, что история с пьяным дебоширством - выдумка СМИ, и никакой драки не было.



«Мы с другом подъехали к отелю. У шлагбаума другу сказали, что въезд запрещен. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там уже забронирован номер. Но его не пустили, сказали, чтобы шел отсюда, причем в очень грубой форме. Друг возмутился: «Разве так можно разговаривать с гражданином?». После этого его оскорбили.

Я вышел из машины и начал снимать происходящее на телефон. Потом пришли полицейские и стали заламывать моего друга. Спросил у них, мол, за что. А в ответ услышал, что здесь нельзя снимать. Заломали и меня, телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное — выдумка. Даже разговоров никаких не было, нас заломали и повезли в отделение», - рассказал брат футболиста.

Дело о задержании двух молодых парней еще вчера было передано в суд. По итогам заседания Кириллу и его другу выписали штраф.





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