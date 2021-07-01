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Кокорин-младший оправдался за пьяный дебош

, 16:19

Кокорин-младший оправдался за пьяный дебош
Фото из открытых источников

В последний день июньского месяца появилась информация о том, что брат российского футболиста Александра Кокорина задержан за пьяную драку в одном из Московских заведений. Кокорина-младшему грозил арест, а в итоге парень отделался штрафом и в данный момент находится на свободе. Кирилл сообщил, почему не считает себя виноватым, и рассказал как все было на самом деле.

Парень утверждает, что история с пьяным дебоширством - выдумка СМИ,  и никакой драки не было.

«Мы с другом подъехали к отелю. У шлагбаума другу сказали, что въезд запрещен. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там уже забронирован номер. Но его не пустили, сказали, чтобы шел отсюда, причем в очень грубой форме. Друг возмутился: «Разве так можно разговаривать с гражданином?». После этого его оскорбили.

Я вышел из машины и начал снимать происходящее на телефон. Потом пришли полицейские и стали заламывать моего друга. Спросил у них, мол, за что. А в ответ услышал, что здесь нельзя снимать. Заломали и меня, телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, все остальное — выдумка. Даже разговоров никаких не было, нас заломали и повезли в отделение», - рассказал брат футболиста.

Дело о задержании двух молодых парней еще вчера было передано в суд. По итогам заседания Кириллу и его другу выписали штраф.

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