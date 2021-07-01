Бородина стала получать подарки после развода с мужем

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 июля 2021, 16:15 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @borodylia

Ксения максимально не демонстрирует страдания, а наоборот, показывает, что не собирается убиваться из-за очередной неудачи в семейной жизни. По последним новостям телеведущая подала на развод с Курбаном Омаровым. Некоторые блогеры могли бы «нажиться» на этой теме, то есть использовать сложившуюся ситуацию для поднятия рейтинга. Однако Бородина утверждает, что не превратит свои соцсети в блог разведенной женщины, и все личное останется за кадром.



В результате скандала с мужем, ведущая выгнала его из дома, но она по-прежнему не страдает на камеру. Вместо драматичных публикаций Ксения Бородина выкладывает фотографии милых подарков, которые она получает, и отдыхает с подругами в караоке-барах. Неужели новый кавалер радует Бородину подарками уже некоторое время?



Ходили слухи, что это так Омаров пытается выпросить прощения супруги, однако Ксения слухи не подтвердила. Наоборот, судя по ее высказыванию в сторис, квартира превратилась в оранжерею не благодаря мужу.















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