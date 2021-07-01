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Впервые появились фотографии сына звезд «Игры престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли

, 09:23

Впервые появились фотографии сына звезд «Игры престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли
Взято из интернета

Звездная пара из популярного сериала «Игра престолов» по праву считается самой закрытой. В феврале 2021 года актеры стали родителями, однако им удавалось успешно скрываться от папарацци. Активными пользователями соцсетей их тоже трудно назвать. Но Кит все-таки повстречался с репортерами в Нью-Йорке, в то время как гулял с маленьким сыном. Имя малыша до сих пор неизвестно. 

Все свое внимание актер культового сериала уделял четырехмесячному сыну. Молодой отец с малышом наслаждались свежим воздухом и прогулкой.

Звезды познакомились на съемках сериала «Игра престолов». В 2017 году пара объявила о помолвке, а уже в следующем году они сыграли свадьбу в Шотландии.

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