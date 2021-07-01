Мария Куликова: естественная красота сразила фанатов

Российская актриса театра, кино и дубляжа порадовала подписчиков селфи, сделанным в гостинице во время гастролей. Артистка сфотографировала себя в максимально естественном виде - без макияжа и укладки. Фото, видимо, она сделала на кровати перед сном. Или же при пробуждении?
В своем Инстаграм-аккаунте Мария подписала фотографию отрывком из произведения Ремарка «Тени в раю» с рассуждениями на тему жизни в гостинице. Похоже, что актриса любит останавливаться там, где у нее каждый раз новые соседи, как и герой романа: «Я вообще люблю сидеть в гостиницах.
В гостиницах не бывает скучно.
Люди приходят и уходят.
Здороваются и прощаются.
Это и есть лучшие минуты в жизни. -Вы так считаете?
-Наименее скучные, во всяком случае. А все, что между ними... Правда, большие гостиницы безлики. Там человек слишком тщательно скрывает свои эмоции.
Тебе кажется, что в воздухе пахнет приключениями, но приобщиться к ним невозможно».
В комментариях разгорелось бурное обсуждение внешнего вида Куликовой.
«Какая красивая и настоящая», «Вы невероятная, Мария», «Натуральная красота и никакой пластики», - восхищаются подписчики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости