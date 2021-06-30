Киркоров не пригласил на день рождения своего сына Мартина детей Пугачёвой и Галкина
30 июня 2021, 21:13
Филипп Киркоров устроил большой праздник на день рождения сына. Мартину исполнилось девять лет. Артист опубликовал в Инстаграм целый фотоотчет, показал гостей, которые приходили поздравить Мартина с днем рождения.
"Мартину уже 9 лет! Разминка перед первым юбилеем! Спасибо всем нашим гостям и друзьям", - написал Филипп Бедросович. Поклонники артиста рассмотрели фото, заметили, что на детском празднике было много взрослых знаменитостей и задали вопрос Киркорову: "А где Алла?".
Вероятно, бывшая супруга короля российской эстрады Алла Пугачёва и их с Максимом Галкиным дети в дом Киркорова сейчас не приглашаются.
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