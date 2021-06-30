В Москве проводили в последний путь экс-солиста ансамбля «Веселые ребята» Олега Кацуру

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 июня 2021, 20:40 Источник: СтарХит

Олег Кацура, фото: vk.com/olegkatsura

В Москве проводили в последний путь музыканта Олега Кацуру. Артист скончался 27 июня. Кацуре был 61 год. Об уходе из жизни музыканта сообщил Сергей Мазаев. Олег Кацура был участников известных музыкальных коллективов: «Московский Наутилус», «Веселые ребята», «Бродячие артисты».

«Не стало нашего друга, замечательного артиста Олега Кацуры. В последние годы рядом с Олегом не было близких и родных людей, в связи с этим организован сбор средств на организацию похорон», — написал Мазаев в соцсети.

Отпевание Олега Кацуры проходило в Храме Святого Симеона Верхотурского в Марьине.

Проститься с музыкантом приходил продюсер Игорь Матвиенко, который работал с Олегом Кацурой, - сообщает СтарХит.

После отпевания в храме гроб с телом музыканта увезли на Николо-Архангельское кладбище. Он похоронен рядом с женой, которой скончалась несколько лет назад.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости