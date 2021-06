10 лет без Эми Уайнхаус: какой была жизнь выдающейся артистки

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 июня 2021

23 июля 2021 года будет 10 лет с того момента, как мы потеряли выдающуюся британскую нео-соул и джаз-певицу Эми Уайнхаус. Эми Уайнхаус ворвалась в музыкальный бизнес, когда в 16 лет одноклассник передал ее демо-запись звукозаписывающему лейблу. Эми подписала свой первый контракт на запись в качестве джазовой вокалистки, и позже ее музыка превратилась в эклектичную смесь джаза, попа, соула и ритм-энд-блюза. Эми стала главным музыкальным событием нулевых годов и самой яркой поп-звездой начала 21 века. Она выиграла пять премий «Грэмми», связанных с ее альбомом 2006 года «Back To Black», и запомнилась миру множеством великолепных песен. Девушки не стало из-за алкогольного отравления в возрасте 27 лет, после чего её быстро включили в печально известный «Клуб 27». В этой статье мы попытаемся вспомнить основные факты биографии певицы, которую теперь кто-то без натяжки может назвать великой.



Начало



Эми Джейд Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в пригороде Саутгейт в Лондоне, Англия. Ее отец, Митч Уайнхаус, работал таксистом, а мать Дженис работала фармацевтом. В ранние годы Уайнхаус была погружена в музыку. Некоторые из ее родственников по материнской линии были профессиональными джазовыми музыкантами, а ее отец пел на семейных концертах в детстве со своей семьей. Бабушка Уайнхаус по отцовской линии даже когда-то была связана романтическими отношениями с легендой британского джаза Ронни Скоттом. Уайнхаус росла, слушая разнообразную музыку, от Джеймса Тейлора до Сары Вон. В 10 лет ее тянуло слушать американских ритм-энд-блюз и хип-хоп исполнителей, в том числе такие группы, как TLC и Salt-N-Pepa. Эми даже основала недолговечную любительскую рэп-группу под названием Sweet 'N Sour.



В 12 лет Уайнхаус была принята в престижную театральную школу Сильвии Янг, а через год она получила свою первую гитару. К 16 годам Эми была исключена из школы за то, что она не хотела прилежно заниматься и сделала пирсинг в носу. В том же году у нее случился первый большой прорыв, когда одноклассник Эми и её близкий друг, поп-певец Тайлер Джеймс, передал ее демо-запись представителю отдела по артистам и репертуару своего лейбла, который искал джазовую вокалистку. Это был тот случай, который привел певицу к контракту с компанией Island / Universal.



Фрэнк



Ее дебютный альбом «Frank» (2003) представлял собой смесь джаза, поп-музыки, соула и хип-хопа, получившую признание критиков. Альбом был номинирован на британскую премию Mercury Music Prize, а также на две награды также британской премии BRIT Awards в номинациях лучшей женской сольной артистки и лучшего городского исполнителя. Дебютный сингл с альбома назывался «Stronger Than Me» и принес ей престижную награду Ivor Novello имени британского композитора, певца и актера валлийского происхождения Айвора Новелло. «Frank» также получил дважды платиновый статус.



В это время Уайнхаус начала завоевывать репутацию нестабильной тусовщицы, часто появляющейся на своих клубных или телевизионных выступлениях слишком пьяной, чтобы выступать. Эми не всегда была в состоянии пропеть весь сет. У нее также начались бурные отношения с ассистентом по съемкам музыкальных видео Блейком Филдер-Сивилом, который признался, что приобщал Уайнхаус к тяжелым наркотикам. На публике ссоры пары часто переходили в драки и драматические сцены. Наедине их роман был сосредоточен вокруг наркотиков, алкоголя и физического насилия.



Черный



К 2006 году менеджерская компания Эми наконец-то обратила внимание на ее состояние и предложила Уайнхаус пройти курс реабилитации от злоупотребления алкоголем. Она же вместо этого разорвала отношения с компанией и превратила полученный опыт общения и работы с менеджерами в главный сингл для своего второго, получившего признание критиков альбома «Back To Black» (2006). Песня «Rehab», в которой говорилось об ее отказе от лечения от наркозависимости, вошла в десятку лучших в Великобритании и принесла артистке еще одну награду Ivor Novello за лучшую современную песню. Альбом также имел успех у критиков: в 2007 году артистка была удостоена награды BRIT как лучшая сольная исполнительница женского пола и номинации BRIT за лучший британский альбом.



Менее чем через месяц после ее победы над BRIT альбом «Back To Black» дебютировал в Америке. Это был мгновенный и сокрушительный успех. Альбом попал в американский чат Billboard на позицию выше, чем любой другой американский дебют британской артистки в истории чартов. Альбом оставался в десятке лучших в течение нескольких месяцев. К концу лета был продан один миллион копий, причем песня «Rehab» также вошла в десятку лучших американских хитов.



Личное



В апреле 2007 года Уайнхаус и Филдер-Сивил объявили свою помолвку. Уайнхаус рассказала, что ее роман с 23-летним парнем стал источником вдохновения для нескольких треков на альбоме «Back To Black». Пара сбежала от всех и поженилась 18 мая 2007 года на церемонии в Майами, штат Флорида.



Жизнь Уайнхаус, любительницы покурить марихуану, постоянно преследовали сообщения прессы о продолжающемся злоупотреблении наркотиками и странном поведении. 8 августа 2007 года певица перенесла передозировку несколькими препаратами и была госпитализирована. Впервые заявив об истощении, Уайнхаус позже рассказала британскому таблоиду News Of The World (не издается с 2011 года – авт.), что у нее произошла передозировка после того, как она употребила смесь героина, кокаина, экстази, кетамина, виски и водки во время похода по барам в Лондоне. Этот эпизод отложил запланированный тур певицы по Северной Америке. В объявлении от 21 августа 2007 года указывалось, что Уайнхаус было приписано отдыхать и работать с врачами, чтобы поправить своё здоровье.



Проблемы



Однако по контракту европейское турне Уайнхаус осенью 2007 года должно было пройти по расписанию. В октябре 2007 года, когда она была в Норвегии, Эми была арестована и провела ночь в тюрьме за хранение марихуаны. Полиция оказалась в отеле звезды в Бергене по анонимной наводке. В отеле находились Уайнхаус, ее муж Филдер-Сивил и третий неустановленный человек. Трио было освобождено после уплаты штрафа в размере 715 долларов.



В ноябре 2007 года муж Уайнхаус был снова арестован за то, что якобы предлагал взятку в размере 400000 долларов бармену, на которого он якобы напал в июне 2007 года. После ареста мужа Уайнхаус появилась с выступлением на Национальной Крытой Арене Бирмингема в середине ноября опять в состоянии алкогольного опьянения. Часть толпы её освистала и покинула площадку. После этого Уайнхаус отменила все концерты и публичные выступления на оставшуюся часть 2007 года, снова сославшись на «предписания врача». Через месяц она была арестована по подозрению в попытке вмешаться в дело ее мужа. Она добровольно обратилась в полицейский участок по поводу его дела и была арестована перед допросом. Позже Эми обвинила мужа в своей неспособности продолжить турне из-за его проблем с законом.



Несмотря на непостоянный гастрольный график, альбом Уайнхаус продолжал продаваться, став платиновым почти пять раз в том году. Он стал самым продаваемым альбомом 2007 года в Великобритании.



Награды



В январе 2008 года появилось видео, на котором Уайнхаус якобы курит крэк. Это подтолкнуло ее к решению о прохождении реабилитации, которая оказалась кратковременной. Она была вновь арестована в мае 2008 года для допроса, но ей не было предъявлено никаких официальных обвинений по делу после того, как полиция заявила, что не может официально установить, что именно курила певица. После публичного признания в незаконном злоупотреблении психоактивными веществами, Уайнхаус было отказано в визе в США из-за ее «употребления и злоупотребления наркотиками». Отсутствие визы помешало ей выступить вживую на церемонии вручения премии Грэмми 2008 года. Вместо этого ее выступление из Лондона транслировали через спутник.



Во время вечерней церемонии вручения премии Грэмми 2008 Уайнхаус выиграла пять премий, в том числе призы в номинациях лучшая новая артистка, запись года и песня года, став первой британской певицей, получившей такое количество наград. Таким образом, в тот год Эми сравнилась с американской певицей Бейонсе по рекорду наибольшего количества Грэмми, полученных одной артисткой за одну ночь (Бейонсе Ноулз побила этот рекорд в 2010 году, когда она выиграла шесть премий Грэмми за одну ночь. Британская певица Адель повторила рекорд Бейонсе, выиграв шесть премий Грэмми в 2012 году).



Развод



Несмотря на ее музыкальные успехи, здоровье и личная жизнь Уайнхаус стали быстро ухудшаться. Ее беспорядочный образ жизни продолжался, и в июне 2008 года её обвинили в том, что она ударила поклонника во время выступления на музыкальном фестивале в Гластонбери в Англии. 25-летний лондонец Джеймс Гостелоу рассказал BBC News, что Уайнхаус ударила его локтем в лоб после того, как кто-то из толпы позади него бросил в нее шляпу. На широко распространенном видео инцидента было видно, как Уайнхаус наносила серию ударов по толпе. Гостелоу сказал, что не собирается подавать жалобу в полицию, и Уайнхаус избежала уголовного преследования.



После концерта Уайнхаус вернулась в лондонскую клинику, где она лечилась от «следов эмфиземы» и нерегулярного сердцебиения, вызванного курением крэка и сигарет. Отец Уайнхаус сказал журналистам, что его дочь была предупреждена о том, что ей придется носить кислородную маску, если она не перестанет злоупотреблять наркотиками. В том же месяце Филдер-Сивил и трое других обвиняемых признали себя виновными в нападении на владельца бара и в попытке помешать ходу правосудия (он пытался дать пострадавшему взятку в размере 400 000 долларов). Суды освободили Филдера-Сивила из тюремного заключения при условии, что он останется в наркологическом центре для длительного лечения.



К концу 2008 года брак певицы распался. Уайнхаус тяжело перенесла разрыв и изолировалась ото всех на длительное время на карибском острове Сент-Люсия. Во время этого отдыха она якобы встретила свой новый любовный интерес, который послужил формальным поводом для начала бракоразводного процесса со стороны ее мужа. В то же время таблоиды связывали имя Филдер-Сивила с именем немецкой модели Софи Шандорф. В январе 2009 года представитель Уайнхаус подтвердил, что бракоразводный процесс между мужем и женой начался, при этом Филдер-Сивил сам подал заявление о разводе и сослался на измену Эми в качестве причины расставания.



Возвращение



Несмотря на неудачи в личной жизни 2009 год оказался еще одним успешным годом для Уайнхаус. В 2008 году ее альбом «Back To Black» был объявлен вторым по уровню продаж альбомом в мире, а в 2009 году она была внесена в Книгу Рекордов Гиннеса как «Британская Женщина, Которая Выиграла Наибольшее Количество Наград Grammy для своей страны».



Кроме того, Уайнхаус объявила, что открывает собственный лейбл Lioness Records, а позже подписала свою 13-летнюю крестницу Дионн Бромфилд в качестве первого музыканта на этом лейбле.



Финал



К сожалению, в конце жизни огромный талант Уайнхаус был омрачен ее пристрастием к наркотикам и алкоголю. Певица трагически погибла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет от случайного отравления алкоголем. У нее остановилось сердце.



Наследие



В 2011 году был издан посмертный альбом-компиляция неизданных песен Эми Уайнхаус «Lioness: Hidden Treasures».



После смерти жизнь и карьера Уайнхаус стали центром внимания признанного критиками документального фильма «Эми» режиссера Асифа Кападиа, который был показан в кинотеатрах в 2015 году. Хотя эта работа была широко отмечена, получив премию Оскар в 2016 году за лучший документальный фильм, менее чем лестное изображение отца Эми Митча Уайнхаус расстроило ее семью. После того как фильм был показан на Каннском кинофестивале 2015 года, семья распространила через официального представителя заявление, в котором говорилось, что проект «является упущенной возможностью отпраздновать жизнь и талант Эми, и то, что он одновременно вводит в заблуждение людей о ее семье и содержит некоторые фундаментальные неправды о жизни артистки».



Совсем скоро, в июле 2021 года, выходит новый фильм британской компании BBC «10 Лет Спустя» о жизни и карьере Эми Уайнхаус, голос которой считается одним из величайших голосов 21 века.

