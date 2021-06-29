Агата Муцениеце: колкий комментарий в сторону Павла Прилучного

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29 июня 2021, 22:19 Анастасия Иванова

Фото из интернета

Актерская пара уже давно развелась, но Агату по-прежнему преследуют вопросами о Павле. В очередной раз услышав о бывшем муже, актриса отреагировала резко.

В одно время Муцениеце и Прилучный считались самой красивой парой российского кинематографа. Однако при этом отношения известной пары никогда не были идеальными. Артиста постоянно обвиняли в изменах, и в итоге Агата не выдержала. После развода артистка сосредоточилась на своей карьере.

Выяснилось, что даже есть люди, которые обвиняют Агату в том, что она рано сдалась и вообще сама виновата в крахе их отношений. На такого рода замечания Муцениеце реагирует так же резко: «Моя семья никуда не делась. У меня есть дети, мама, близкие. А все остальное, что было, просто недостойно слова «семья».

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