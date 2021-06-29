Шайа Лабаф и Мия Гот: возможное воссоединение

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29 июня 2021, 21:38 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Возможно в тренд воссоединений попала еще одна знаменитая пара - актера Шайи Лабафа и актрисы Мии Гот. На днях бывших мужа и жену видели вместе в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния, где потенциальная парочка хорошо провела время, катаясь на аттракционах.



Актеры поженились еще в 2016 году. Спустя два года они расстались и подали заявление на развод. Еще в самом начале пандемии коронавируса поползли слухи о том, что они помирились - звездную пару нередко видели вместе.



Однако в тот момент их применение было коротким - Лабаф начал встречаться с Маргарет Куэлли. Вскоре актер оказался в центре громкого скандала: его бывшая обвинила парня в насилии. Она рассказала, что в их отношениях она постоянно была в страхе: по словам певицы FKA Twigs Шайа страшный абьюзер.



Из-за разгоревшегося скандала актера сняли с премии «Оскар». Звезда кино признал, что вел себя неприемлемо и решил отправиться на лечение в реабилитационный центр. Но Гот видимо знает как найти подход к возлюбленному и решила ему помочь.





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