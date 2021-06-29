Ивлеева отдыхает без Элджея в Италии

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29 июня 2021, 21:17 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @_agentgirl_

Италия открыта для туристов и готова принимать в гости любителей путешествий. Вторые, в свою очередь, не упускают возможности прикоснуться к желаемому. Именно по этой причине Рим стал настоящим магнитом для многих знаменитостей. Недавно сюда прилетела Кейт Мосс с дочерью, Ким Кардашьян, и теперь в итальянскую столицу прилетела еще Настя Ивлеева.



Блогерша, не скрывая эмоций, постит фотографии и сторис в свой инстаграм.



«Боже, я до сих пор не могу поверить в то, что гуляю по одному из своих самых любимых городов эвэр ⚡️

Только представьте, туристов практически нет, русскоговорящих граждан я пока не встретила от слова-совсем иииии при этом всё открыто, кафешки жаждут напоить тебя просекко и накормить пастой… улицы свободны, пусто, тихо, хорошо, никаких очередей и суеты… Ощущение такое, будто весь Рим-наш!Никогда этого не забуду. Счастлива!» - делиться эмоциями Настя.



Она посетила все основные достопримечательности, дошла до Колизея, побывала у фонтана Треви. Также Ивлеева отмечает, что в Риме практически отсутствуют туристы - выглядит это непривычно, но и также симпатично.



В путешествие 30-летняя блогерша отправилась без своего 26-летнего супруга Элджея. Стали все чаще появляться слухи о кризисе в их отношениях в последнее время. Как бы они не пытались убедить аудиторию в том, что в их браке царит идиллия, супругам это пока что не удалось.

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