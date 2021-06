Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 июня 2021, 20:23 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

К началу 1980-х стало очевидно, что рок-музыка и то влияние, которое она оказывает на мир, останутся с обществом навсегда. Казалось, что пришло время, чтобы в этом мире нашлось место для воплощения великих идей самых успешных, инновационных и важных групп, певцов, сессионных музыкантов и продюсеров, когда-либо сыгравших несколько нот вместе. Таким образом, был создан Зал Славы Рок-н-Ролла, и с 1986 года в нем ежегодно чествуются такие артисты, как The Beatles, Боб Дилан, Джеймс Браун, Принс, Том Петти, The Ramones, Green Day, Арета Франклин, Стиви Уандер, Стиви Никс (участница британской группы Fleetwood Mac) и сотни других.



Ежегодная церемония в Зале Славы – одно из самых больших торжеств в мире рока. Номинанты (каждый год на включение в Зал Славы номинируются группы и исполнители, достигшие двадцатипятилетнего рубежа в карьере – авт), как правило, получают возможность услышать вступительную речь о себе и своем творчестве от известного коллеги, прежде чем произнести свою речь, сыграть несколько своих хитов, а затем принять участие в джем-сейшене с участием как можно большего количества музыкальных легенд, которые смогут поместиться на сцене. Эта американская институция - почти такое же сложное и историческое явление, как и сам рок-н-ролл, то есть изобилующее скандалами, драками и неловкими историями. Когда у вас так много сильных персоналий и все они находятся в одном месте, атмосфера неизбежно становится напряженной, а иногда и совершенно неприятной. От спорного происхождения самого Зала Славы до различных неявок артистов на церемонию — вот противоречивая история Зала Славы Рок-н-Ролла.



Создание



Согласно биографии со-основателя американского журнала Rolling Stone и Зала Славы Рок-н-Ролла Янна Веннера, которая называется «Липкие Пальцы» (авторства Джо Хейгана), телевизионный продюсер Брюс Брандвен в 1982 году предложил идею шоу под названием «Короли И Королевы Рок-н-Ролла». Через свою продюсерскую компанию Black Tie Network он выводил на сцену различных великих рок-музыкантов 50-х и 60-х годов, записывал их выступления, вручал им награды и упаковывал все это в формат телевизионного мероприятия с оплатой просмотра. Один знакомый рекламщик предложил более подходящее название — Зал Славы Рок-н-Ролла, и Брандвен ухватился за это название. Его команда установила правила церемонии введения, спланировала скромный музей для демонстрации музыкальных памятных вещей и сформировала совет директоров.



Брандвен основал Зал как некоммерческую организацию, а затем подписал пятилетний контракт с Black Tie на проведение ежегодной церемонии. У основателя была только одна большая проблема. Ему нужно было привлечь музыкальную индустрию на свою сторону. Поэтому он нанял Дэвида Брауна, адвоката Боба Дилана, который пригласил Ахмеда Эртегуна, исполнительного директора Atlantic Records, возглавить Зал. Затем Эртегун собрал совет директоров с юристами, агентами и руководством из других звукозаписывающих компаний. Исполнительный директор Зала Славы Сюзан Эванс затем обратилась к издателю Rolling Stone (и законодателю стилей рок-н-ролла) Янну Веннеру, пригласив его в состав комитета по выдвижению кандидатов. Он отказался от приглашения, так как хотел вместо этого войти в совет директоров. Все это привело к тому, что Брандвен потерял контроль над своей собственной организацией.



После того, как Ахмет Эртегун, Янн Веннер и другие глыбы музыкального бизнеса присоединились к Совету Зала Славы Рок-н-Ролла, развитие проекта замедлилось. Руководители звукозаписывающей компании все меньше интересовались демонстрацией действа по телевидению и концертами, вместо этого они все больше сосредотачивались на музейном аспекте идеи. Некоторые члены правления предложили убедить Присциллу Пресли, бывшую жену Элвиса Пресли, пожертвовать часть вещей Короля и выставить их на всеобщее обозрение в небольшом особняке в Бруклине.



Затем, в 1985 году, группа единомышленников из Кливленда (именно там радиодиджей Алан Фрид создал и первый раз использовал фразу «рок-н-ролл») предложила Залу создать там огромный музей. Понимая, что все это может быть чрезвычайно прибыльным, правление приняло заявки на создание музея и от других крупнейших музыкальных городов, таких как Филадельфия и Мемфис, прежде чем остановиться на Кливленде. В чем же причина выбора Кливленда как места создания музея? Дело в том, что там это обошлось бы Залу в очень небольшие деньги. Представители в Кливленде объявили, что, если Зал Славы Рок-н-Ролла сосредоточится в этом городе Среднего Запада США, то местное правительство предложит субсидии, пожертвования и другие средства на сумму 65 миллионов долларов.



Трансляция



Ахмет Эртегун и Янн Веннер обычно считаются соучредителями Зала Славы Рок-н-Ролла. Они, безусловно, сформировали его и привели к нынешнему статусу в поп-культуре, но, согласно биографии Веннера «Липкие Пальцы», дуэт аккуратно принял Зал в свои руки от Брюса Брандвена, телевизионного продюсера, который выдвинул эту идею в начале 1980-х годов.



После многих лет развития и с советом директоров, сосредоточенным на физическом проявлении Зала, первая церемония и концерт в Зале Славы Рок-н-Ролла состоялись в 1986 году в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Действо было записано на пленку, но не транслировалось, что повторилось в 1987 году. Несколькими годами ранее Фонд Зала Славы Рок-н-Ролла подписал пятилетний контракт с сетью Брендвена Black Tie. Ни одна другая компания не могла записывать или транслировать церемонию до тех пор, пока не истечет срок действия соглашения с Black Tie. Веннеру и Эртегуну нужно было лишь дождаться окончания этого срока. «Когда истекли пять лет, - объяснил Брандвен, - мне сказали: «Ваши пять лет истекли; у вас больше нет прав».



Брандвен подал в суд на Веннера и Эртегуна за нарушение контракта в 1988 году, но, когда стало ясно, что контракт не пролонгирован, и что он проиграет, мужчина согласился во внесудебном порядке уступить полный и тотальный контроль над Залом Веннеру и компании. «Мы действительно забрали Зал Славы у Брандвена», - сказал адвокат Веннера Бен Ниделл. «Это оказалось легко», - добавил он.



Пол Маккартни



Начинание вроде Зала Славы Рок-н-Ролла имеет смысл ровно настолько, насколько это начинание поддерживают музыканты, и, когда в Зал впервые начали торжественно включать артистов в конце 80-х, у него не было поддержки одной из самых важных рок-звезд из всех — Пола Маккартни из The Beatles. Когда в 1988 году в зал была включена Великолепная Четверка, Маккартни не присутствовал на церемонии, и в своем заявлении об отказе от церемонии он обвинил в своем решении продолжающиеся и неурегулированные «деловые разногласия» с бывшими коллегами по группе.



Как объяснил Маккартни, он «чувствовал бы себя полным лицемером, машущим рукой и улыбающимся», если бы он находился в компании Ринго Старра и Джорджа Харрисона на церемонии, которую он считал «фальшивым воссоединением». Отсутствие Маккартни заметно ощущалось во время самого действа. Майк Лав из The Beach Boys, который произносил вступительную речь перед введением The Beatles в Зал Славы, дал понять, что не согласен с позицией своего коллеги из 1960-х годов. «Я думаю, что это замечательно - быть здесь сегодня вечером. Но я также думаю, что печально, что есть другие люди, которых сегодня здесь нет, и это люди, которые покинули этот мир», - сказала Лав, добавив, что это не касается «таких людей, как Пол Маккартни, который не смог быть здесь сегодня вечером, потому что находится в судебном процессе с Ринго и Йоко».



Согласно биографии в книге «Липкие Пальцы», через пару лет после того, как Пол Маккартни отказался явиться на церемонию введения The Beatles в Зал Славы, Янн Веннер попытался подружиться с Полом и Линдой Маккартни, пригласив их в свой дом в Хэмптоне, прежде чем спросить Пола, не введет ли он Джона Леннона в Зал Славы Рок-н-Ролла в качестве сольного артиста. Пол рассказывает: «Я сказал: «Да, конечно». Я положил трубку и подумал: «А как же я?». «Особенность нашего тандема Леннона-Маккартни заключалась в том, что мы были равны», - вспоминает Пол. Поэтому Маккартни спросил, можно ли включить в Зал и его за обширную и успешную карьеру после The Beatles. Веннер сказал ему, что не может это гарантировать, так как все будет зависеть от решения комитета по номинациям.



«При всех моих теплых отношениях с Янном моё включение в Зал никогда не зависело от него, - рассказывал расстроенный Маккартни. «Все зависит от «других людей», которые находятся в составе этой организации». Наконец, Веннер пообещал Маккартни, что, если он введет Леннона в Зал своей речью на церемонии 1994 года, то сам будет введен в следующем году. Маккартни выступил с такой речью в 1994 году, но в 1995 году Маккартни так и не вошел в состав Зала Славы Рок-н-Ролла в качестве сольного исполнителя. Веннер отказался от своего обещания и позже отрицал, что когда-либо заключал соглашение с Маккартни. Пол наконец-то попал в Зал в 1999 году. Во время церемонии на сцене его сопровождала дочь, на которой была футболка с надписью: «Очень вовремя!»



Van Halen



У знаменитой американской хард-рок группы Van Halen были большие планы на 2007 год. Однако вся подготовка к воссоединительному туру с участием их оригинального вокалиста Дэвида Ли Рота начала разваливаться в феврале, а затем, в марте, основатель и легендарный гитарист группы Эдди Ван Хален объявил, что не сможет присутствовать на торжественном включении своей группы в Зал Славы Рок-н-Ролла той весной. В чем причина? Здоровье. Ван Хален долгое время боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и искал реабилитационный центр для лечения.



Затем Дэвид Ли Рот объявил, что он тоже не планирует присутствовать на церемонии из-за того, что Эдди Ван Хален не сможет выступить. Поэтому Зал Славы обратился к хард-рок-супергруппе Velvet Revolver (команда, состоявшая из участников известных хард-рок коллективов Guns N’ Roses и Stone Temple Pilots), чтобы те выступили с несколькими песнями Van Halen. «Я не зарабатываю на жизнь речами. Я пою и танцую, чтобы прокормиться», - сказал Рот в своём заявлении. «У меня просто нет возможности пойти и посмотреть, как какая-нибудь другая группа, которая выступает только потому, что у них выходит новая пластинка, исполняет нашу музыку».



Когда наступил день церемонии, никто из группы Van Halen не материализовался — ни Эдди Ван Хален, ни его брат, барабанщик Алекс Ван Хален, ни новый басист, сын Эдди, Вольфганг Ван Хален, нанятый для замены уволенного Майкла Энтони. Сам Энтони все-таки появился, как и также уже бывший, второй вокалист Van Halen Сэмми Хейгар.



Sex Pistols



Для многих Рок-н-Ролл — это саундтрек юношеского бунта. Это музыка молодого поколения и хаотичный протест против старшего поколения, истеблишмента и его корпоративной музыки. И все же у рок-н-ролла есть своя институция, свой Зал Славы в честь его кумиров. Зал Славы – слишком мейнстримовое и ироничное явление для некоторых людей, таких как Sex Pistols. Это группа, суть которой панк, как по своей музыке, так и по идеалам.



В 2006 году английская группа, возглавляемая прямолинейным, насмешливым, а иногда и агрессивным лидером и певцом Джонни Роттеном, была избрана для включения в Зал Славы Рок-н-Ролла. Группа «вежливо» отказались от этой чести. Ну не так вежливо, потому что это были Sex Pistols. За несколько недель до церемонии включения Роттен и его друзья опубликовали открытое и весьма враждебное письмо Залу на своем веб-сайте. «Мы не придем. Мы не ваши обезьяны. У вас там какие-то дураки в качестве председателей и все вы всё равно люди из музыкальной индустрии». Действительно, Sex Pistols не присутствовали на церемонии, хотя издатель Rolling Stone и глава зала Янн Веннер прочитал письмо группы при всех вслух. Это было в 2006 году.



Guns N’ Roses



Среди участников, включенных в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2012 году, были автор-исполнитель Донован, знаменитые фанк-рокеры Red Hot Chili Peppers и легенды хард-рока Guns N' Roses. Традиционно, даже враждующие между собой участники групп прекращают ссориться, по крайней мере, на одну ночь и воссоединяются для того, чтобы сыграть на концерте, который следует за церемонией включения в Зал Славы. В том году многие предполагали, возможно ли увидеть на сцене воссоединившихся Guns N’ Roses. В конце концов, все эти парни — Слэш, Дафф Маккаган, Иззи Стрэдлин, Мэтт Сорум, Стивен Адлер — сбежали от темпераментного певца Эксела Роуза к концу 90-х.



И, как оказалось, полноценного воссоединения в Зале Славы не случилось, потому что всего за несколько дней до церемонии Роуз опубликовал в газете Los Angeles Times письмо, в котором объявил, что не будет присутствовать на церемонии, и попросил, чтобы его группу вообще не включали в состав участников. «Пожалуйста, знайте, что никому не может быть разрешено принимать какие-либо почести от моего имени или говорить за меня», - сообщил Роуз. Остальная часть группы, привыкшая иметь дело со сложным характером Роуза, явилась на включение группы в Зал Славы, несмотря на позицию своего вокалиста, практически в полном составе, кроме клавишника Диззи Рида, единственного участника эпохи пика Guns N’ Roses, все еще находящегося в группе помимо Роуза. Он последовал примеру своего босса и в ту ночь держался подальше от Зала Славы.



Стив Миллер



Стив Миллер (помимо своих музыкальны заслуг, он придумал слово «помпатус» (марионетка) в популярном сингле 1973 года «The Joker» - авт.) - лидер американской блюз-рок группы Steve Miller Band был включен в Зал Славы Рок-Н-Ролла вместе со своей командой в 2016 году. Миллер произнес вступительную речь, в которой мягко раскритиковал институцию, которая чествовала его в ту ночь. «Я призываю вас продолжать расширять свое видение, чтобы стать более открытыми для женщин в ваших рядах», - сказал он. Также Миллер предположил, что Зал мог бы поддерживать больше программ музыкального образования. Затем Миллер ушел за кулисы, и вот тогда-то он по-настоящему дал себе высказаться. Во-первых, он призвал к тому, чтобы «неприятный» процесс индукции был «изменен от и до». Дальше, что действительно расстроило Стива, так это процедуры, связанные с самой церемонией, которая, как ему казалось, была создана для того, чтобы полностью дестабилизировать состояние новообращенных артистов.



«Когда руководство Зала Славы сказало мне, что меня включат в состав его участников, они также сообщили мне: «У вас есть два билета — один для вашей жены и один для вас. Хотите еще один? Это стоит 10 000 долларов. Извините, но таковы правила», - рассказал Миллер. «А как насчет моей группы? А как насчет их жен?», - спросил Стив. В этот момент публицист Зала Славы попытался уговорить Миллера замолчать и принять поставленные условия, но он отказался. «Нет, я не прекращу возмущаться, скорее, я закончу с вами разговаривать и забуду о вашем существовании», - отреагировал Стив. Миллер высказал еще несколько жалоб, на которые Зал Славы Рок-н-Ролла отреагировал в виде письменного заявления, заявив: «Рок-н-Ролл может вызывать много мнений. Именно это делает его таким замечательным». Однако, годы спустя, члены американской блюз-рок группы The Black Keys скажут, что факт введения ими Миллера в Зал Славы стал одним из их самых больших сожалений.



Dire Straits



В Зал Славы Рок-н-Ролла включено много архаичных исполнителей 70-х годов, которые остаются основным продуктом классического рок-радио. В 2018 году организация Зала Славы решила исправить вопиющее упущение, включив в свои ряды знаменитую британскую рок-группу Dire Straits. К сожалению, не каждый из участников группы смог присутствовать.



На странице группы в Facebook гитарист Dire Straits Дэвид Нопфлер (брат лидера группы Марка Нопфлера) сообщил, что наиболее вероятными участниками группы, которые могли бы присутствовать на церемонии, являются Джон Илсли, Алан Кларк и Гай Флетчер, но не он сам. В чем причина? Он заявил, что Зал — это организация, занимающаяся сбором наличных, которая взимает огромные вступительные взносы для своих церемоний включения. Он добавил, что собирался оплатить некоторые из своих командировочных расходов для появления на церемонии сам, но потом передумал.



«Они нарушили свое обещание», - написал Дэвид Нопфлер, добавив: «Я хорошо понимаю, что, имея всего 5 миллионов долларов в год на спонсорство, 100 тысяч долларов за каждый столик и не выплачивая никаких гонораров артистам, оплата моего такси в аэропорт, должно быть, вызвала у них шум в сердце». Самый известный участник Dire Straits, певец и гитарист Марк Нопфлер, сказал радиостанции Кливленда, что он тоже не будет присутствовать на церемонии, но ему бы понравилось, если бы Боб Дилан или Эрик Клэптон ввели бы его группу в Зал Славы.



Mötley Crüe



Хотя кажется, что каждая умеренно успешная группа прошлого уже была включена в Зал Славы Рок-н-Ролла, есть несколько заметных исключений. В их числе The Smiths, Jethro Tull и Mötley Crüe. Легендарная четверка скандалистов Mötley Crüe никогда не приближалась к Залу, даже не попав в список номинаций 2020 года на включение в него, несмотря на победу в опросе посетителей сайта Зала Славы Рок-н-Ролла «Озвучь Свой Выбор». По словам основателя Mötley Crüe басиста Никки Сикса, которые он сказал британскому изданию Kerrang, на это есть причины. Он объяснил: «Зал Славы сообщил нам, что мы никогда не попадем туда из-за того, как мы себя вели на протяжении своей карьеры».



Kiss



Другая хард-рок-группа столкнулась с аналогичной ситуацией. По словам инсайдеров, которые разговаривали с журналом Billboard, «всякий раз, когда имя Kiss появлялось среди претендентов во время ежегодных заседаний комитета по введению артистов в Зал Славы, возникал скандал. «Kiss будут включены в Зал Славы через мой труп», - якобы пошутил один из председателей комитета. Согласно уже неоднократно упоминавшейся книге «Липкие Пальцы», в 2010-х годах ходили слухи о том, что Янн Веннер и его соратник Джон Ландау в одиночку решают, кто попадет в Зал Славы, а кто нет. И еще существует факт, что журнал Янна Веннера Rolling Stone долгое время занимал позицию противников группы Kiss. В 70-х годах журнал не раз нелестно отзывался о группе. После игнорирования команды, которое длилось дюжину лет, Kiss были введены в Зал Славы в 2014 году, но только после настойчивых просьб нового члена комитета по включению в Зал Тома Морелло, гитариста американской группы Rage Against The Machine.



Голосование



В ответ на критику в адрес того, что его комитет по номинациям принимает только тех артистов, которых лично они считают подходящими, игнорируя популярных и влиятельных музыкантов в жанрах, которые не интересны высокопоставленным членам комиссии, таких как прогрессивный рок, хэви-метал и рэп, Зал Славы Рок-н-Ролла создал в 2013 году «Голосование Фанатов». В течение первых семи лет своего существования этот новый процесс помог некоторым артистам-аутсайдерам наконец-то войти в эксклюзивный клуб рока. Каждый выпуск Зала с 2013 по 2019 год включал в себя артистов, которые выиграли онлайн-голосование, таких как Rush, Kiss, Chicago, Journey и Def Leppard. Однако голосование болельщиков математически несущественно. По данным Зала Славы (данные получены через американское рок-издание Loudwire), голосующий орган из более чем 600 артистов и профессионалов музыкальной индустрии выбирает, кто будет включен в Зал. Общий вес голосов фанатов равен весу одного профессионала отрасли, что означает, что год, когда эти группы или исполнители выиграли голосование фанатов, также был годом, когда реальный орган голосования оказал им поддержку.



Победа благодаря большинству поклонников, к сожалению, не гарантирует включения в Зал Славы. Выпуск Зала 2020 года ознаменовал первый случай, когда группа, набравшая наибольшее количество голосов поклонников, не была принята. Речь идет о группе Dave Matthews Band, которая набрала более, чем миллион голосов. Будем надеяться, что в следующем году им повезет больше.

