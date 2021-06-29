Личный духовник МакSим призывает молиться за жизнь певицы

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29 июня 2021, 14:23 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Марина Максимова находится в медикаментозной коме уже две недели. Врачи неустанно бороться за ее жизнь.

поместили в столичную реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Новости о состоянии звезды неутешительные с каждым днем. Ранее было известно о 40-процентном поражении легких, а потом и вовсе о 75-процентном… Врачи заявили, что аппарат ИВЛ уже не справляется, и МакSим перевели на ЭКМО - метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Однако все тесты на эковид дают отрицательный результат, хотя все остальные признаки указывают именно на данный вирус.

Также за состояние Марины вместе с родственниками и близкими переживает и ее личный духовник, игумен Лука, настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области. Он венчал исполнительницу и ее мужа Алексея Луговцова, крестил дочерей Александру и Марию. Единственное, чем сейчас может помочь отец Лука - это молитвой. Батюшка молится за выздоровление Максимовой с первых дней болезни.

Духовник дал свой комментарий КП: «Пока совсем кризисно. Молимся. И все, кто сопереживает, пусть читает молитву ко Господу о ее исцелении».

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