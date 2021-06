Десять лет альбому «Lulu»: каким был эксперимент Metallica и Лу Рида

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июня 2021, 21:20 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Лу Рид – знаменитый рок-музыкант, лидер, вокалист и гитарист влиятельнейшей американской группы The Velvet Underground. Группа прославилась в 1960-х годах, записав дебютный альбом «The Velvet Underground & Nico», в котором приняла участие в качестве вокалистки немецкая модель и певица Нико. Именно сочетание голосов Рида и Нико сделали запись такой запоминающейся. Пластинка была спродюсирована эпохальным и одиозным художником, кинорежиссером и продюсером Энди Уорхолом. Говорят, что каждый, кто купил этот альбом, потом организовал собственную группу.

The Velvet Underground не имели огромного успеха во времена своего существования, но стали, фактически, первой и, возможно, главной группой, повлиявшей на развитие и возникновение альтернативной музыки, всех её поджанров и панка. Лу Рид покинул группу в 1970 году после записи с ней четырех альбомов. Каждый из этих альбомов оказал огромное влияние на последующие поколения музыкантов. Артист продолжил заниматься музыкой, построив успешную сольную карьеру. Влияние Лу Рида на свое творчество признавали и советские, и российские рок-музыканты, такие, как например, Борис Гребенщиков. Артиста не стало в 2013 в возрасте 71 года из-за болезни печени.



Metallica начала свой творческий путь гораздо позже. И, пожалуй, это самая известная в мире группа в стиле метал. Музыканты собрались в 1981 году и стали одними из основателей стиля thrash metal. За свою сорокалетнюю карьеру группа выпустила десять студийных альбомов, один альбом-коллаборацию совместно с Лу Ридом, альбом кавер-версий и несколько живых альбомов, два из которых записаны с симфоническим оркестром. На протяжении своего творческого пути Metallica часто меняла звучание, экспериментируя с различными жанрами метала и хард-рока в рамках мейнстрима. Музыканты продали 63 миллиона пластинок по всему миру и занимают шестое место по продажам среди рок-групп (пятое место занимают Aerosmith (66,5 миллионов) четвертое место делят AC/DC и Pink Floyd (75 миллионов), третье занимают Led Zeppelin (111, 5 миллионов), второе The Rolling Stones (240 миллионов), а первое – The Beatles (600 миллионов)).



Идея



Необычное сотрудничество Metallica и Лу Рида в вычурном, но оригинальном двойном альбоме «Lulu», с момента выхода которого в октябре этого года исполняется десять лет, сегодня остается таким же загадочным, как и наша жизнь.



В 2008 году Metallica вернула себе расположение своих давних поклонников с выходом альбома «Death Magnetic», самого тяжелого, быстрого и традиционного для группы альбома со времен пластинки 1988 года «…And Justice For All». После этого, без предупреждения, группа взяла на себя обязательство работать с Ридом над спонтанным, слабо структурированным, импровизационным альбомом, который должен был сочетаться с возвышенной литературной тематикой. Диск под названием «Lulu» вышел 1 ноября 2011 года в Северной Америке и был быстро раскритикован журналистами и поклонниками.



Возможно, враждебность, которую внушил слушателям «Lulu», заслуживает пристального внимания. Ни разу с тех пор, как в 1975 году Рид выпустил альбом «Metal Machine Music» (запись состояла из шумовых экспериментов – авт.), слушатели не реагировали с такой враждебностью на какой-либо из его альбомов. В свою очередь, поклонники Metallica были недовольны «Lulu» больше, чем одиозным альбомом группы «St. Anger» 2003 года. Неприятие альбома возникло не из-за того, что стиль пения Рида показался несовместимым с жесткими ритмами Metallica. Дело было в том, что фирменный стиль гитарных риффов Metallica в значительной степени отсутствовал. Настоящая проблема с «Lulu» для многих слушателей заключалась в том, что материал звучал так, как будто и Рид, и Metallica находились в режиме свободной импровизации, следуя за своим бесконечным потоком сознания, а затем нажимая на кнопку записи.



С самого начала внимание привлекает странное вступление альбома в композиции «Brandenburg Gate» которая начинается с того, что Рид бренчит на акустической гитаре, прежде чем произносит: «Я бы отрезал себе ноги и груди, думая о Борисе Карлоффе (британский актер – авт.) и Кински (видимо имеется в виду немецкая актриса – авт.) в темноте луны».



Если не считать музыки, Джеймс Хэтфилд (вокалист, гитарист и фронтмен Metallica), должно быть, мог чувствовать себя совершенно глупо, когда погрузился в тексты Рида в номере под названием «Pumping Blood». Может быть, он думал, что говорит о чем-то глубоком – он, несомненно, поет со страстью и силой, - но совершенно не ясно, что означает лирика в этой композиции: «Я вид, я стол! Я вид, я стол, я — все это! Я корень, прогресс, агрессор! / Я стол! / Я - десять этажей, я стол! Я есть, я есть, я есть. Я есть!». Излишне говорить, что в сети появилось бесчисленное множество мемов, объявляющих Джеймса Хетфилда столом. Это даже было кратко указано как одна из его профессий в Википедии.



Реакция



Неудача «Lulu» - вина не одного Рида. Риффам Metallica не хватает запоминаемости и резкости, а песни не столько выстраиваются, достигая пика и кульминации, сколько просто имеют начало, идут к завершению и заканчиваются. Отсутствие в композициях альбома жестких, продуманных риффов, скорее всего, является результатом скорости, с которой была создана пластинка. Metallica и Рид собрались в студии «HQ» в Сан-Рафаэле, Калифорния, в апреле 2011 года для того, чтобы начать работу над идеями к записи, и к июню 2011 года они закончили 87 минут сложной, противоречивой музыки.



«Я думаю, что мы сделали чувственную вещь», - сказал Рид UK Telegraph (британское издание – авт.) об этом сотрудничестве вскоре после завершения работы. Затем он подробно остановился на созданном материале, отметив, насколько серьезно он относится к этому проекту и насколько по-настоящему великим он его считает. «Музыка волшебна, она может заставить вас чувствовать себя хорошо, она может заставить вас чувствовать себя плохо. Вы вкладываете в нее серьезные слова, а не просто говорите: «Я вышел из реабилитационного центра на этой неделе, ура», - сказал он. «В своем тщеславии я подумал, что, если бы Теннесси Уильямс захотел разобраться в этом материале? Разве эта пластинка не может быть сопоставима с его пьесой «Трамвай «Желание»» (одна из самых известных пьес американского драматурга Теннесси Уильямса – авт.) как произведение, созданное на таком же уровне, но в форме рок-альбома? Почему никто этого не сделает? Почему бы не создать что-либо на таком же художественном уровне, а не записывать всякую чушь, как происходит в современном мире? Я всегда хотел сделать что-то на таком уровне. Я был близок к этому в своем альбоме «Berlin» (вышел в 1973 году – авт.). Довольно близок. «Lulu» для меня является такой записью от начала до конца!» - объясняет Лу.



«Позабыв о традиционной структуре, вы открываете для себя мир новых возможностей», - говорит барабанщик Metallica Ларс Ульрих в том же интервью. «Для Metallica наличие такой импульсивности совместно с кем-то, кто говорит с нами на одном языке, само по себе награда».



Создание



История альбома «Lulu» восходит к 2009 году, когда Metallica и Рид вместе исполнили «Sweet Jane» и «White Light / White Heat», классические вещи The Velvet Underground на концерте, посвященном 25-летию Зала Cлавы Рок-н-Ролла. Вдохновленные химией, которую они почувствовали вместе на сцене, артисты начали говорить о полномасштабном сотрудничестве. Первоначально Metallica собиралась записать серию из ранее неизданных песен Рида. Демоверсии, с которыми они рассматривали возможность работы, включали в себя треки для постановки под названием «Лулу», которая была основана на двух провокационных пьесах Фрэнка Ведекинда (немецкий поэт и драматург, предшественник экспрессионизма – авт.) о морали начала 20-го века, «Дух Земли» и «Ящик Пандоры». По сюжету героиня Лулу становится проституткой, ее продают в рабство и её убивает Джек Потрошитель. В конечном счете, Metallica и Рид решили сосредоточиться исключительно на Лулу, чтобы создать полноценное произведение.



«Всё это дало нам невероятную возможность сделать то, что не имеет границ», - сказал Ульрих британской газете The Guardian. «Мы могли сосредоточиться на игре. Вот почему это казалось таким легким. Мы никогда не были частью определенного движения и не придерживались определенного стиля, которого от нас хотят люди», - добавил он.



С того момента, как 27 сентября 2011 года вышел первый сингл «The View», стало ясно, что альбом «Lulu» выполнен в «особом стиле», который фанаты Metallica явно не хотели воспринимать. «Lulu» дебютировал под номером 36 в хит-параде Billboard 200 с продажами за первую неделю в 13 000 копий. Это был самый низкий релиз Metallica в чартах с 1984 года, когда их второй альбом «Ride The Lightning» занял 48-е место; и наоборот, это был самый высокий релиз Лу Рида с тех пор, как его альбом «Sally Can’t Dance» занял 10-е место в это же хит-параде в 1974 году.



Metallica и Лу Рид исполнили пять песен с «Lulu» - «Iced Honey», «The View», «Mistress Dread», «Dragon» и «Junior Dad» - для рекламного концерта по телевидению в Кельне, Германия. Они также исполнили «Iced Honey» на британском телешоу Later With Jools Holland. Видео на композицию «The View» было снято Дарреном Аронофски (американский кинорежиссер, сценарист и продюсер – авт.) и было прохладно воспринято как публикой, так и слушателями. Дальнейшего рекламного продвижения альбома не последовало.



Точка Зрения



Тем не менее не все так плохо отреагировали на «Lulu». Покойный Дэвид Боуи считал, что это один из величайших альбомов Рида. Во время речи, которую вдова Рида, Лори Андерсон (американская певица и композитор – авт.), произнесла в Зале Славы Рок-н-Ролла 18 апреля 2015 года, она рассказала об этом альбоме и реакции Боуи на него. «Одним из последних проектов Лу был альбом с Metallica. Процесс был очень сложным, и ему нелегко было с ним справляться», - сказала она. «В нем много борьбы и так много сияния. После смерти Лу Дэвид Боуи сказал очень важные слова: «Послушай, это величайшая работа Лу. Это его шедевр. Просто подожди, его будут воспринимать так же, как «Berlin». Просто потребуется некоторое время для аудитории, чтобы вслушаться и наверстать упущенное».



Ульрих был удивлен тем, как негативно на «Lulu», отреагировали фанаты Metallica. «В реакции на альбом было гораздо больше злобы, чем, вероятно, кто-либо из нас был готов услышать. Это стало очень личным, особенно в отношении Лу», - сказал Ульрих американскому журналисту Джону Уайдерхорну в 2012 году. «Он такой милый человек, в нем есть такая мягкая, нежная сторона. Я осознаю тот факт, что это не обязательно доходит до журналистов, с которыми Лу иногда бывает трудно. В первую очередь я знаю Лу по тому, что он занимается музыкой, по общению с ним, ужинам с ним и совместному творчеству. У него очень нежная душа. У него очень милый, невинный, почти детский подход ко многим вещам. Поэтому, когда люди начинают жестоко критиковать его, как они это делали, это удивляет меня и заставляет понять, насколько все сложно».



Ульрих добавил, что он гордится «Lulu», но признает, что это было, возможно, слишком далеко от зоны комфорта многих поклонников Metallica. «Я понимаю, что альбом нелегко слушать. Когда Metallica исполняет эти импульсивные риффы далеко за пределами традиционных звуковых структур, а затем вы слышите Лу Рида, который декламирует очень абстрактные стихи о немецких богемных персонажах 150-летней давности, я понимаю, что некоторым людям, может быть, трудно принять это».



В то же время Ульрих сказал, что такие проекты, как «Lulu», необходимы для того, чтобы Metallica продолжала развиваться как творческая группа. «Нравится это людям или нет, но, на самом деле, это второстепенно по сравнению с тем фактом, что они должны время от времени позволять нам уходить полностью в эксперименты», - говорит Ульрих. «Сидеть ровно и быть только такими, какими все привыкли нас видеть нам не подходит. Такой подход убил бы нас, черт возьми. И я этого не хочу».

