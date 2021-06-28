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Павел Воля тепло поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днём рождения

, 19:20

Павел Воля тепло поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днём рождения
Фото взято из Instagram @pavelvolyaofficial

Сегодня российская спортсменка отмечает свой день рождения. По традиции первое поздравление было от мужа. 

«Самая лучшая девушка на свете, @liasanutiasheva, с Днём рождения! Сегодня без стихов, скажу просто от души.

Именинница, как же с тобой хорошо, как дружно, весело, интересно! Каждый день что-то новое. Каждый день ты сама какая-то новая. Спасибо тебе за каждую секундочку, за каждое мгновение, когда мы смеёмся, куда-то едем, что-то придумываем или просто валяемся в кровати. Твой звонкий смех - самая лучшая музыка. Твой взгляд - самая лучшая картина. Ты - лучшее, что случилось со мной.

Спасибо тебе за все. Будь счастлива! А я сделаю всё, чтобы так и было!!!

Люблю тебя. Остальное скажу на ушко лично.

С днем рождения, моя птица! Лети! Я лечу рядом», - так поздравил Ляйсан Павел в своем Инстаграме и поставил совместное фото.

Такие милые и нежные отношения известной пары восхищают поклонников. В этом году они уже будут праздновать 9 лет совместной жизни. Звездная пара воспитывает двоих детей, однако влюблены друг в друга все так же, как в первый раз.

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