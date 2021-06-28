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Отпуск в Риме: Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой

, 19:10

Отпуск в Риме: Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой
Взято из интернета

Сейчас супермодель отдыхает в Италии. А точнее в ее столице - в Риме. Кейт проводит время не в одиночестве, а со своей 18-летней дочерью Лилой Грейс. 

Но звездная семья приехала в Италию не только для того, чтобы хорошо провести каникулы. Дочь Мосс пошла по стопам матери и тоже делает карьеру в фэшн-индустрии - недавно она участвовала в съемки для Fendi. Ну а как же Кейт может оставить без поддержки своего ребенка? Она поехала с Грейс, чтобы быть с ней в этот день. Да и супермодель крайне опытная в модельном бизнесе, и у нее есть несколько советов, которые она может дать подрастающему поколению.

 

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