Вера Сотникова заболела коронавирусом и была госпитализирована
28 июня 2021, 19:03 Анастасия Иванова
Актриса призналась, что пожалела о том, что не вакцинировала ранее. По несчастливому стечению обстоятельств Вера заболела в тот же день, в который должна была делать прививку от коронавируса. Сотникова заболела очень серьезно и попала в больницу. Теперь она не сможет поехать на Каннский фестиваль.
«Я думала, что проскачу. Кто , кто , но только не я. Ирония судьбы- собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и… чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д.», - пишет артистка в Инстаграме.
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