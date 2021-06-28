Вера Сотникова заболела коронавирусом и была госпитализирована

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28 июня 2021, 19:03 Анастасия Иванова

Взято из: Instagram @sotnikova4141

Актриса призналась, что пожалела о том, что не вакцинировала ранее. По несчастливому стечению обстоятельств Вера заболела в тот же день, в который должна была делать прививку от коронавируса. Сотникова заболела очень серьезно и попала в больницу. Теперь она не сможет поехать на Каннский фестиваль.

«Я думала, что проскачу. Кто , кто , но только не я. Ирония судьбы- собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и… чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д.», - пишет артистка в Инстаграме.

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