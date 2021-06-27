Близкие МакSим призвали прекратить спекуляции в СМИ о здоровье певицы

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27 июня 2021, 17:13

Марина Максимова, фото: Facebook.com/maksim.music.ru

Близкие певицы МакSим (Марины Максимовой) призвали общественность уважать право на приватность, и СМИ не спекулировать на здоровье артистки. 10 июня Марине исполнилось 38 лет. А через несколько дней она опубликовала сообщение в Инстаграм о том, что "11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат".

Концерты она решила не отменять, но "выступала на сцене уже с температурой 39". 13 июня повторный тест был снова отрицательный. "Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", - подробно рассказывала сама Марина.

На днях стало известно, что состояние певицы ухудшило, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Пиар-менеджер Яна Богушевская в разговоре с ТАСС сказала сегодня, что "близкие певицы МакSим, которая остается в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, просят общественность уважать право на приватность и не спекулировать на ее здоровье".

"Мариночка, выздоравливай!", "Молимся за тебя, пожалуйста выздоравливай, дорогая Максим", - пишут в сети поклонники.

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