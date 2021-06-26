Тимати проводит время на свидании с другой, пока Сафарова в Испании
26 июня 2021, 08:53 Анастасия Иванова
Одна из участниц нового «Холостяка» стала одной из самых обсуждаемых. Марию Вебер назвали копией Решетевой. Ей вовсю предрекали победу, но выиграть удалось Екатерине Сафаровой.
У Вебер были все шансы: хорошая фигура, красивая внешность, молодая и обаятельная. Однако она неожиданно покинула проект на самом интересном, так как не видела смысла находиться на проекте, потому что Тимати явно симпатизирует другой. По итогу победила Екатерина Сафарова.
Сафарова недавно улетела домой в Испанию. В это время рэпер отдыхал с Вебер. Совместных фото пока нет, но по сторис в Инстаграме и геолокации становится понятно, что встреча была не случайной.
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