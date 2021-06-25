Бывшая девушка Дэвида Швиммера отреагировала на его чувства к Дженнифер Энистон

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25 июня 2021, 22:16 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Актеры популярного сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер - Рэйчел и Росс, герои которых были влюбленны друг в друга, рассказали о своих настоящих чувствах во время съемок проекта.



«В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен. Мы сильно увлеклись друг другом, но не могли быть вместе и напоминали два корабля, проходившие мимо друг друга. Проблема состояла в том, что кто-то из нас постоянно с кем-то встречался. Потому мы не переходили грань дозволенного», - рассказал в спецвыпуске «Друзья: Воссоединение» Швиммер. Энистон подтвердила их взаимные чувства.



Певица Натали Имбрулья, экс-возлюбленная Дэвида, отреагировала на эти откровенные признания. Австралийская исполнительница ответила на вопрос радиоведущих, не встречался ли ее бывший любовник с актрисой во время съемок, уже состоя в отношениях с ней.



«Я думаю, так и есть. Шучу», - засмеялась она.

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