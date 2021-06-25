Монеточка вышла на связь с подписчиками после операции

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25 июня 2021, 20:30 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Певица первый раз за всю жизнь легла на операционный стол. Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, специально ничего не постирал в соцсетях, так как очень переживала за то, как пройдет операция.



23-летняя исполнительница не раскрыла причину того, почему ей понадобилось хирургическое вмешательство. Елизавета лишь сказала, что сильно волновалась перед процедурой, так как никогда ранее не было ничего такого. Операция была не экстренной, а плановой, однако певица все равно волновалась не меньше.



«Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но все было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать», — сообщила Монеточка.



Еще несколько дней звезда проведет в больнице. Артистке нужно восстановиться после операции.





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