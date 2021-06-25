Выступление Бритни Спирс в суде: «Просто хочу вернуть свою жизнь»

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25 июня 2021, 20:25 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Весь мир вчера следил за слушанием по делу Бритни. Исполнительница дала показания по телефону, где в почти получасовой речи делилась шокирующими подробностями условий ее нынешней жизни. Поддержали певицу не только поклонники, но и многие звезды, в том числе ее бывший партнёр Джастин Тимберлейк.



Спирс уже много лет не признают дееспособной - из-за этого она вынуждена иметь опекунов. Уже очень долго главным опекуном знаменитости был ее отец Джейми Спирс. В связи с его проблемами со здоровьем часть обязанностей вынуждены были передать менеджеру исполнительницы Джоди Монтгомери.



Бритни рассказала о том, как ее заставили поехать в тур в 2018 году под предлогом, что ее собственный менеджер подаст на нее в суд, если та откажется.



Она не имела права самостоятельно выбирать себе адвоката, пока над ней была опека.



Менеджеры утверждали, что Спирс не принимала лекарства и не отрабатывала на репетициях программу. Сама певица в суде отвердела, что лекарства принимала и «руководила залом из 16 новых танцоров на репетициях». Всю хореографию и все свое шоу в целом она ставила самостоятельно и четыре раза в неделю репетировала, готовясь к выступлениям.



Американская певица рассказала все подробности ее нелегкой жизни с менеджерами, которые заставляли ее делать то, что ей было не нужно, угрожали ей судом, обманывали окружающих, в то время как буквально издевались над ней. Спирс же выполняла все рекомендации врачей и соблюдала режим.



Под конец своего монолога певица буквально взмолилась об отдыхе, о свободе.



«Я заслуживаю жизни. Я работала всю свою жизнь. Я заслуживаю двух-трех лет перерыва, чтобы заниматься тем, чем хочу. Я чувствую себя открытой, и я могу поговорить с вами сегодня об этом. Но я хотела бы остаться на линии с вами навсегда, потому что, когда я заканчиваю разговор, я внезапно слышу все эти "нет, нет, нет, нет". А потом внезапно я чувствую, что меня опекают, надо мной издеваются, я чувствую себя обделенной и одинокой. И я устала чувствовать себя одинокой. Я заслуживаю иметь те же права, что и все остальные, иметь ребенка, семью, все это и многое другое.

И это все, что я хотела вам сказать. И большое вам спасибо за то, что позволили мне поговорить с вами сегодня», - так закончила свое выступление исполнительница.

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