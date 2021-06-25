Боня разгневалась на оскорбившего ее Соловьева

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июня 2021, 08:20 Анастасия Иванова

Взято из: Instagram @victoriabonya

Только утих скандал вокруг Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, как уже разгорелся следующий: Владимир Соловьев резко высказался в адрес Виктории Бони.

Телеведущая пожаловалась, что стала объектом издевок со стороны журналиста. В одной передаче он усмехался над рассуждениями Бони о 5G и осудил ее за высказывания на тему вакцинации. Мол, Виктория ранее призывала аудиторию отказаться от прививки.

Телеведущая сказала, что ее сильно оскорбило высказывание Соловьева, и пообещала плюнуть ему в лицо при следущей встрече.

Она осудила поведение Владимира и теперь не воспринимает его как мужчину. Также, оскорбленная звезда оправдывалась тем, что никогда никого не призывала отказываться - это личное дело каждого.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости