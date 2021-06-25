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Боня разгневалась на оскорбившего ее Соловьева

, 08:20

Боня разгневалась на оскорбившего ее Соловьева
Взято из: Instagram @victoriabonya

Только утих скандал вокруг Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, как уже разгорелся следующий: Владимир Соловьев резко высказался в адрес Виктории Бони. 

Телеведущая пожаловалась, что стала объектом издевок со стороны журналиста. В одной передаче он усмехался над рассуждениями Бони о 5G и осудил ее за высказывания на тему вакцинации. Мол, Виктория ранее призывала аудиторию отказаться от прививки.

Телеведущая сказала, что ее сильно оскорбило высказывание Соловьева, и пообещала плюнуть ему в лицо при следущей встрече.

Она осудила поведение Владимира и теперь не воспринимает его как мужчину. Также, оскорбленная звезда оправдывалась тем, что никогда никого не призывала отказываться - это личное дело каждого.

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