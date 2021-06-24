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Лиза Арзамасова не собирается бросать работу после рождения ребенка

, 22:40

Лиза Арзамасова не собирается бросать работу после рождения ребенка
Взято из интернета

Актриса, которая уже в скором времени станет молодой мамой, не намерена уходить надолго в декретный отпуск и отказываться от работы. Артистка сама заявила об этом в интервью для канала «Вокруг ТВ»:

«Я ухожу в декретный отпуск ровно на три месяца — июнь, июль, август. А в сентябре у меня уже начинаются спектакли, поэтому ни от чего специально отказываться не приходилось. Конечно, было бы даже приятно отказываться по такой чудесной причине».

Вместе с предстоящими театральными постановками Елизавета отмечает премьеру фильма Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник», где начала сниматься уже будучи беременной.

Однако, Арзамасова допускает любой исход и предполагает, что декрет может затянуться.

«Это я сейчас так говорю. У меня много планов в сентябре и октябре — не знаю, как пойдет. У меня только первый опыт, не буду фантазировать», - добавляет актриса, наиболее известная по роли в «Папиных дочках».

 

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