Валерий Леонтьев вышел на связь после появления слухов о тяжелых операциях

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24 июня 2021, 18:35 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В этом году певец редко появлялся на публике, не было артиста и на недавней премии «Муз-ТВ». К сожалению поклонников, исполнитель не просто так пропустил это мероприятие. Фанаты тут же начали что-то подозревать и поползли слухи о том, что Леонтьев восстанавливается после тяжелых операций, поэтому пока «недоступен».

Подобные сплетни взбудоражили коллег и аудиторию звезды, которые буквально обрывали телефон Валерия. Из-за этого ему пришлось выйти на связь, чтобы развеять выдумки. Певец уверяет, что нет никаких хирургических вмешательств в его жизни, и чувствует он себя здорово.

«Я даже не понял сначала, о чем меня спрашивают. Особенно удивительно было узнать такое, учитывая, что я меньше месяца назад выступал в Москве на вечере памяти поэта Николая Зиновьева»,

— заявил Леонтьев.

Валерий Леонтьев рассказал, что сейчас готовится к очередному гастрольному туру, планируемый на август, если ограничения из-за ковида будут сняты. Артист решил защититься от вируса и сделал прививку российской вакциной.

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