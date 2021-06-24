«Убийства в одном здании»: вышел новый трейлер сериала с Селеной Гомес
24 июня 2021, 17:59 Анастасия Иванова
На YouTube-канале Hulu появился новый трейлер сериала «Убийства в одном здании». Селена Гомес сыграла одну из главных ролей.
Селену, Стива Мартина и Мартина Шота, а точнее героев детективно-комедийной истории, объединяет интерес к криминалистике и жанру тру-крайм. Читать про преступления в хронике и на специальных форумах - это одно дело, но совершенно другое - взяться за расследование самим. Именно этим и займутся главные герои и соседи по дому. Они уверены, что причиной смерти одного из жильцов стало убийство.
Детективы-любители подозревают других жильцов элитного комплекса - герои намерены раскрыть все секреты.
Премьера состоится 31 августа.
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