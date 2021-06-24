Мама Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала, что получает пенсию в США, где не работала ни дня, 600 долларов

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24 июня 2021, 16:52

фото: pixabay.com

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай назвала размер своей пенсии в США, где не работала ни дня. Людмила Ивановна Порывай - хормейстер, работала на Первом канале телеведущей с дочерью Наташей.

В США в Майами она переехала еще 30 лет назад из Киева. В Америке 75-летняя женщина никогда не работала. В программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Людмила Порывай рассказала, что получает от государства в США выплаты по старости, ее пенсия составляет 600 долларов.

Мама Королевой вышла замуж второй раз в Майами. Она была вдовой, отец Наташи умер. По словам «мамы Люды», ее второму супругу 80 лет, он живет в Штатах 50 лет. Он получает пенсию две тысячи долларов и занимается своим делом. Бизнес Игоря Эльперина - рестораны и служба такси.

Супруги счастливы вместе 28 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

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