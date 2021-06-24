Аномальная жара вызвала появление огромного количества шуток и комментариев звезд

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 июня 2021, 08:38 Анастасия Иванова

Фото: cоцсети

Вот уже неделю в столице стоит аномальная жара. Температура становится выше 30 градусов. Люди спасаются от непривычной для июня жары у водоемов и под кондиционерами. В середине недели даже был побит температурный рекорд: днем воздух прогрелся почти до 35 градусов.

Жара стала главной обсуждаемой темой этой недели в соцсетях.

Фото взято из интернета

Ксения Собчак

Вот это лето! В Москве побит очередной температурный рекорд, так что до вечера лучше не выходить на улицу.

Фото взято из интернета

Тина Канделаки

В Москве — Дубай. Не хватает только моря. Знаю, что многие планируют спасаться от жары на российских курортах. Посоветуйте: где у нас лучше отдыхать?

Так комментируют сложившуюся ситуацию звезды. Что же касается шуток, весь Твиттер забит различными мемами на тему невыносимой жары. Вот некоторые из них:

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