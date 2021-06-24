Аномальная жара вызвала появление огромного количества шуток и комментариев звезд
24 июня 2021, 08:38 Анастасия Иванова
Вот уже неделю в столице стоит аномальная жара. Температура становится выше 30 градусов. Люди спасаются от непривычной для июня жары у водоемов и под кондиционерами. В середине недели даже был побит температурный рекорд: днем воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Жара стала главной обсуждаемой темой этой недели в соцсетях.
Ксения Собчак
Вот это лето! В Москве побит очередной температурный рекорд, так что до вечера лучше не выходить на улицу.
Тина Канделаки
В Москве — Дубай. Не хватает только моря. Знаю, что многие планируют спасаться от жары на российских курортах. Посоветуйте: где у нас лучше отдыхать?
Так комментируют сложившуюся ситуацию звезды. Что же касается шуток, весь Твиттер забит различными мемами на тему невыносимой жары. Вот некоторые из них:
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.