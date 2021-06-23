История легендарного выступления Deep Purple на фестивале California Jam: симфония разрушения

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23 июня 2021, 20:31 Антон Дубровский, Журналист

Фото: с концерта Deep Purple на фестивале California Jam

Deep Purple – это знаменитая британская хард-рок группа, которой вместе с другими британцами Led Zeppelin и Black Sabbath приписывают создание стиля хэви-метал. Впрочем, несмотря на это, корни звучания группы лежат в блюзе, психоделическом роке шестидесятых и зарождавшемся в то время прогрессивном роке.

Группа была создана в 1968 году под руководством «человека в черном», легендарного гитариста Ричи Блэкмора. Deep Purple существуют и по сей день, выпустив в 2020 году свой двадцать первый альбом «Whoosh!». Ричи покинул группу второй раз в 1993 году (первый раз он уходил из Deep Purple в 1975 году), вернувшись к своей второй группе Rainbow и дуэту Blackmore’s Night, в котором он и сейчас участвует вместе со своей женой Кэндис Найт.



Фестиваль



California Jam (часто называемый просто Cal Jam) был больше, чем просто фестиваль рок-музыки. Это было грандиозное мероприятие, которое торжественно закрывали выступления Deep Purple и ELP (Emerson, Lake & Palmer, знаменитое британское прогрессив-рок-трио – авт.) на автодроме Ontario Motor Speedway в Онтарио, штат Калифорния, 6 апреля 1974 года. Это событие привлекло от 300 000 до 400 000 поклонников рок-н-ролла.



California Jam установил рекорд по самой громкой системе звукового усиления, когда-либо установленной на каком-либо фестивале. У него также была самая высокая посещаемость по билетам и самый высокий валовой доход в американской фестивальной истории. Конечно, самая большая посещаемость по числу слушателей в Америке, по-прежнему, была на фестивале Woodstock за пределами Нью-Йорка в 1969 году, но только несколько тысяч человек действительно купили билеты на Woodstock, прежде чем он был превращен в бесплатный фестиваль.



Deep Purple только что трансформировались в свой третий состав, широко известный как «Mark III», в который вошли новые участники Дэвид Ковердейл (вокал) и Гленн Хьюз (бас-гитара / вокал), а также оригинальные участники Ричи Блэкмор (гитара), Джон Лорд (клавишные) и Ян Пэйс (ударные). Они только что завершили месяц выступлений в США, когда прибыли на действо, которое выглядело как достойный финал турне перед самой большой аудиторией, для которой они когда-либо играли.



Deep Purple прибыли на концерт на собственном самолете Starship. Название группы было написано на бортах самолета. Это был первый раз, когда большая группа прилетела специально на музыкальный фестиваль на собственном самолете.



Как хедлайнерам Deep Purple изначально был предоставлен выбор, когда выйти на сцену. Они решили начать выступление на закате, таким образом Emerson, Lake & Palmer закрывали фестиваль после выступления Deep Purple. Deep Purple разумно выбрали лучшее время для того, чтобы их сценическое освещение было наиболее эффектным.



Однако фестиваль был настолько хорошо организован, что опережал время по расписанию. Во многом причина этого заключалась в следующем: подготовка сцены для каждой группы проходила быстрее заявленного времени. Это позволило технической команде готовить сцену для следующей группы, пока играла предыдущая.



Такой подход устранил множество обычных фестивальных задержек, и к 18.30 осталось всего две группы, которые должны были выступить: Deep Purple и Emerson, Lake & Palmer. Публика приготовилась к короткому ожиданию. Однако за кулисами все было не так просто.



Скандал



Deep Purple прибыли на место с часом в запасе на подготовку к выступлению, когда им сказали, что их оборудование готово, и спросили, выйдут ли они на сцену сразу. Группа отказалась. Организаторы начали настаивать. Атмосфера быстро накалилась, когда группа приняла принципиальную позицию отказа, не желая упускать момент заката.



Позже Ричи Блэкмор сказал репортеру: «Мы были хедлайнерами шоу и должны были выйти на сцену в сумерках - 19.30. Мы приехали рано, чтобы настроиться и во всем разобраться, но, когда мы приехали, промоутер подошел к нам и сказал, что мы должны выступать немедленно. Мы наотрез отказались. Было 6.30, и мы не собирались выходить на сцену».



Промоутер рассердился. Решив добиться своего, он достаточно агрессивно начал требовать выхода группы на сцену, обращаясь, в первую очередь, к Блэкмору, который был самым непреклонным из Deep Purple. Позже гитарист описал ситуацию: «Промоутер начал нам угрожать. Я просто проигнорировал его. Парень продолжал стоять на своём и сказал, что мы не будем выступать, если я не выйду на сцену, когда он сосчитает до 30. Я сел рядом, настроил гитару и слушал, как он считает вслух. Он не успел досчитать до 15, когда я его выгнал прочь. Забудьте о деньгах, которые мы могли потерять, это был вопрос принципа».



Затем промоутер попытался убедить остальных участников группы выйти на сцену, а Джона Лорда - миротворца - попросил поговорить с Блэкмором. Это еще больше разозлило гитариста. «Он подошел ко мне и спросил, буду ли я выступать с остальной группой. Я сказал ему, что нет. Я был готов покинуть группу немедленно», - резюмировал Блэкмор.



Погода в день концерта была необычайно жаркой для того времени года, что может быть одной из причин, по которой публика оставалась спокойной в ожидании действа. В какой-то момент, во второй половине дня, аудитории были розданы тысячи пластиковых кувшинов. Люди смогли наполнить их у множества фонтанчиков с питьевой водой, установленных на территории фестиваля.



Во время длительного ожидания выхода Deep Purple на сцену беспокойные зрители начали подбрасывать кувшины в воздух. Все больше и больше публики присоединялись к этому занятию, пока воздух над толпой не заполнился тысячами летающих кувшинов с водой. Брызги разлетались на всех.



Блэкмор оставался в раздевалке до захода солнца, пока не появился другой менеджер компании ABC (американская широковещательная компания, коммерческая телевизионная сеть, которая была создана в 1943 году – авт) и Блэкмор согласился выйти на сцену. В тот момент всё было вовремя.



Хаос



Воодушевленная началом выступления, группа энергично ворвалась на сцену. Во главе с рассерженным Блэкмором группа с энтузиазмом исполняла песни. Поклонники получили действительно зажигательное выступление.



По мере того как шоу продолжалось, гнев Блэкмора начал сосредотачиваться на камерах ABC, особенно на тех, которые были на сцене. ABC использовали традиционные камеры телестудийного размера для съемки шоу и делали все возможное, чтобы получить нужные кадры. Оператор на сцене справа особенно испытывал судьбу, время от времени передвигая свой громоздкий аппарат по сцене прямо в сторону Блэкмора. Оператор часто блокировал гитаристу обзор зрителей. Блэкмор несколько раз просил его очистить пространство. Оператор немного отступал, но продолжал продвигаться по сцене все дальше и дальше. На знаменитых кадрах с выступления Deep Purple мы можем видеть, как ситуация накаляется по мере того, как шоу продолжается. Блэкмор бросает несколько свирепых взглядов в камеру. Гитарист ещё раз начал настойчиво просить человека с камерой очистить его часть сцены. Это не помогло.



По мере того как выступление Deep Purple подходило к концу во время выдающейся получасовой версии композиции «Space Truckin'», Блэкмор отпустил все тормоза в момент своего продолжительного соло. Пока группа обеспечивала потрясающий музыкальной фон, буквально электризовавший воздух, Блэкмор подкинул свою гитару Stratocaster в небо, дал ей упасть на пол и принялся её разбивать. Дальше со сцены полетели усилители и колонки. После этого была уничтожена вторая гитара. Посреди всего этого оператор снова подошел поближе для того, чтобы запечатлеть на камеру весь царивший хаос. Ему удалось запечатлеть кадры того дня, которые сегодня стали историческими. Совершенно неожиданно Блэкмор с грозным видом подошел к камере вплотную с гитарой в руках. Гитарист обрушил инструмент на объектив камеры. Блэкмор снова и снова бил по камере, выводя из строя и гитару, и видеооборудование.



«На самом деле я не планировал конфликта с оператором», - рассказывал Блэкмор после шоу. «Я собирался прибить промоутера, который требовал от меня, чтобы группа вышла на сцену раньше времени. Я думал, что он будет на сцене. Если бы он был там, вы бы увидели больше, чем разбитую камеру! Я не люблю насилие, но в ту ночь я был вне себя. В любом случае я не смог его найти, поэтому переключил свое раздражение на камеру».



Поклонники ELP всегда злились на Deep Purple из-за всей этой истории. Благодаря выходкам Блэкмора, осталось на одну сценическую камеру меньше, во время выступления ELP.



Однако это был еще не конец. Вскоре после нападения на камеру, на сцене взорвался стек из усилителей Marshall мощностью 450 Ватт. Существует много версий на тему того, была ли в усилители заранее заложена взрывчатка или нет, но, если так, то это было уже перебором. Взрыв произвел такую ​​сильную ударную волну, что Блэкмора чуть не снесло на край площадки. Огнем полыхала большая часть окружающей сцены.



Ян Пейс позже рассказывал: «Меня подняло взрывной волной с барабанного стула. К счастью, табурет и все мои барабаны были привинчены к полу, так что я быстро смог приспособиться и продолжить игру». Джон Лорд, который находился по другую сторону сцены, также сказал, что взрыв отбросил его на фут или два назад от клавишных.



Сцена была покрыта пламенем и дымом – можно было увидеть, как люди бросаются тушить огонь. Тем временем группа продолжала яростно играть среди пламени и дыма. Для усиления эффекта Гленн Хьюз переместился в самый центр хаоса. Это, безусловно, привело к впечатляющей визуальной кульминации выступления Deep Purple. Блэкмор всегда умел произвести впечатление.



Внимание



После шоу группа быстро улетела на вертолете для того, чтобы избежать возможной конфронтации с разъяренными начальниками пожарной безопасности и руководителями ABC-TV. Deep Purple грозил потенциальный арест за пиротехнику. ABC были очень расстроены таким поворотом событий, несмотря на примирительное письмо от руководства группы, предлагающее оплатить «разумную стоимость любого необходимого ремонта аппаратуры» после того, как «ведущий гитарист Deep Purple явно повредил одну из телекамер компании, находясь под влиянием момента». Ущерб, нанесенный камере, оценили в 10 000 долларов, но позже менеджеры урегулировали этот вопрос. Но это не помешало Ричи вступать в конфронтации с операторами в дальнейшем (например, на концерте в Бирмингеме 9 ноября 1993 года).



Выступление Deep Purple на California Jam и выступления других групп, принявших участие в фестивале, транслировалось по телевидению и радио в США. Тем не менее в тот день Deep Purple явно привлекли наибольшее внимание поклонников и историков рок-музыки.



Возможно, по этой причине выступление Deep Purple «California Jam» было первым полнометражным музыкальным концертным фильмом, который был выпущен и продан на видеокассетах в начале 1980-х годов.



С тех пор этот концерт много раз выпускался с разными обложками на виниле, компакт-дисках, DVD и Blu-Ray по той простой причине, что он до сих пор высоко ценится среди любителей хард-рока и, без сомнения, является одним из классических выступлений группы.



Посмотреть знаменитое выступление Deep Purple на фестивале California Jam легко: достаточно просто найти его на YouTube.

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