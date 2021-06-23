Рэйчел Зеглер - новая Белоснежка от Disney

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23 июня 2021, 17:18 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Стали известны подробности будущей экранизации «Белоснежки». Ожидается настоящий взрыв киноремейков диснеевской анимации. Как известно, сейчас идут съемки фильма, в основу которого легла история Русалочки. И вот сейчас уже становятся известны детали истории другого диснеевского персонажа.

Стало известно, что главная роль достанется 20-лет ней Рэйчел Зеглер. По происхождению девушка американка с колумбийско-польскими корнями.



Рэйчел только начинает свою карьеру. В 16 лет она успешно прошла открытый кастинг на роль Марии в экранизации «Вестсайдской истории», которую срежиссировал Стивен Спирбелг.



Режиссером «Белоснежки» будет Марк Уэбб. Начало съемок ожидается в 2022 году. Так Марк говорит о молодой актрисе: «Необычайные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее внутренняя сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью того, чтобы заново открыть для себя эту классическую сказку Диснея».





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