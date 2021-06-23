Бритни Спирс выступит лично против своего отца в суде по делу об опеке

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 июня 2021, 16:23 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Уже несколько лет отец и дочь борются за опеку над ней. По этому делу завтра состоится слушание. Сама Бритни выступит в суде. До этого ее интересы всегда представляли адвокаты, и если судья Верховного суда Лос-Анджелиса не примет в последнюю минуту решение о закрытии разбирательства, Спирс впервые появится на слушании. Это произойдет впервые за 13 лет с того момента, как ее отец Джейми стал опекуном певицы.



39-летняя Бритни попросила присутствовать лично на заседании, хотя изначально должна была присутствовать на слушании дистанционно. Звезда добивается того, чтобы ее отец был вообще отстранен от опекунства. Сейчас он все еще полностью отвечает за ее финансы.



Без разрешения Джейми его дочь вообще не может принимать какие-либо серьезные решения: начиная с распоряжения финансами и заканчивая решением о пополнении в семье и замужестве.







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