Завоевать Лопес: Родригес придумал как вернуть бывшую возлюбленную

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23 июня 2021, 00:36 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Бейсболист в отставке - Алекс Родригес, с которым совсем недавно порвала певица Дженнифер Лопес, уже успел закрутить новый роман. Что интересно, встречаться Алекс начал с бывшей подружкой Бена Аффлека - продюсером Линдси Шукас. Фанаты Родригеса в недоумении: можно ли считать это местью, ведь Аффлек и Лопес возобновили роман?



Выяснилось, что бывший бейсболист не только устраивает свидания в ресторанах с Линдси, но и часто бывает гостем в ее доме. Обнаружилось это после того, как один из присутствующих на вечеринке в доме Шукас, выдал его. Праздник был устроен по случаю дня рождения продюсера Линдси, куда были приглашены только избранные друзья именинницы. На вечеринке Родригес и Шукас вели себя как пара, и уже не оставалось сомнений, что Алекс успел освоиться в доме новой подружки.

Согласно проявившей информации, бейсболист имеет все-таки личный интерес к продюсеру, но встречается с ней не поэтому. Он хочет таким образом вызвать ревность у бывшей девушки и заставить ее вернуться. И выбор его неслучайный, ведь Линдси была девушкой Бена Аффлека.

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