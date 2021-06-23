Селена Гомес рассказала о токсичных отношениях в прошлом
23 июня 2021, 00:13 Анастасия Иванова
Молодая певица затронула тему болезненных отношений в интервью с журналистами. Она стала главной звездой австралийского номера Vogue. В разговоре с редакторами Селена вспоминала о своих прошлых тяжелых отношениях, и какой отпечаток оставили на ее жизни партнеры.
Как известно Гомез встречалась с Джастином Бибером и The Weekend. Девушка не стала называть конкретных имен своих экс-партнеров, однако четко дала оценку своим отношениям из прошлого и также призналась, что не чувствовала себя равной в отношениях.
«Я была слишком молода и позволяла собой пользоваться в отношениях. По большей части все мои прошлые романы были такими, будто меня прокляли», - так говорит Селена.
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