Михаил Боярский объяснил, почему даже рад проигрышу футбольной сборной
22 июня 2021, 21:37 Анастасия Иванова
21 июня состоялся матч Россия - Дания, в котором наша сборная проиграла со счетом 4:1 и покинула чемпионат Европы. Многие болельщики огорчены таким разгромом, но есть и те, кто не так пессимистично отнесся к ситуации. В программе «Вечерний Ургант» известный актер Михаил Боярский высказал свое мнение по этому поводу.
Боярский считает, что если бы наша сборная одержала победу, то было бы хуже. Но сейчас у нас есть надежда. Артист не сомневается: проигрыш дает шанс переосмыслить наш футбол и начать заново, кропотливо работая на высший результат.
Иван Ургант напомнил об обещании Михаила: тот обещал съесть свою шляпу, в случае, если Россия победит. Актер ответил, что всегда к этому готов.
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