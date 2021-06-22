Джастин Бибер и Хейли: отпуск в Париже

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22 июня 2021, 00:33 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @justinbieber

Ослабления коронавирусных ограничений в некоторых странах дают карт-бланш на путешествия. Этим активно пользуются знаменитости, которые успели соскучиться по путешествиям. На днях звездная пара тоже решила отправиться в отпуск во Францию.

Джастин и Хейли начали свое путешествие со старицы - с Парижа. Но прилетев в самый романтичный город в мире, супруги отправились не наслаждаться изысканным французским вином и местной кухней, а по магазинам. Не удивительно, что они выбрали данный досуг, ведь Париж славится и роскошными бутиками.

Певец выложил фото со своей женой в свой Инстаграм-аккаунт.

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