Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер рассказал о борьбе с раком четвертой степени
21 июня 2021, 23:16 Анастасия Иванова
Джеймс рассказал, что уже три года борется с раком простаты. Заболевание у актера из популярного сериала «Друзья» достигло четвертой стадии.
Во время эфира на шоу Today Джеймс Майкл Тайлер подробно рассказал о своем недуге: «Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет».
Актер также поделился некоторыми деталями истории болезни:
«Мне было 56 лет, и я прошел обследование, в котором проверяют на ПСА, простатический специфический антиген. И в анализах был необычайно высокий показатель. Так что я сразу понял, когда увидел результаты своего анализа крови, что там явно что-то не так. Почти сразу же мне позвонил врач и сказал: «Привет, ты должен прийти завтра, потому что я подозреваю, что у тебя может быть довольно серьезная проблема с простатой».
Сначала пандемии рак прогрессировал, достиг последней стадии и уже повлиял на кости.
Джеймс советовал всем мужчинам внимательно относится к своему здоровью и следить за любыми изменениями.
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